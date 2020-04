Aftenpostens leder skåler for at skjenkeforbudet i Oslo oppheves, men i begeistringen surres det med hva som er bakgrunnen for at de fleste skjenkesteder i Oslo holder stengt.

12. mars ble alle skjenkesteder som ikke serverer mat, pålagt å stenge av Helsedirektoratet. Steder som serverer mat, fikk holde åpent, men måtte sikre at alle gjester og ansatte til enhver tid holdt minst en meters avstand (senere utvidet til to meter).

I kjølvannet av dette stengte rundt 90 prosent av alle serveringssteder med skjenkebevilling i Oslo. Av over 1200 steder med skjenkebevilling i Oslo, holdt bare ca. 50 åpent.

Skjenkesteder brøt smittevernreglene

Sturlason

De aller fleste restauranter i Oslo stengte med andre ord da staten innførte strenge avstandskrav, ikke da Oslo innførte skjenkeforbud, slik Aftenpostens leder kan gi inntrykk av.

Grunnen til at Oslo likevel innførte et lokalt skjenkeforbud, var at mange av de resterende 50 stedene brøt smittevernreglene. Smittevernoverlegen anbefalte et skjenkeforbud.

Gradvis og kontrollert åpning

De strenge tiltakene vi har satt inn, har gitt resultater. Derfor kan vi åpne Oslo gradvis og kontrollert opp igjen.

Sammen med serveringsbransjen arbeider vi nå med enkle og tydelige retningslinjer, slik at restauranter i Oslo igjen kan skjenke alkohol hvis de samtidig klarer å overholde smittevernreglene.

Målet vårt er todelt: Å unngå ny smitte og spredning når vi åpner opp igjen og samtidig sikre at næringslivet i Oslo får like vilkår for ny vekst.