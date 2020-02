Da Hanna fra Unge Venstre foreslo å fjerne sexkjøpsloven, ble hun kalt «patetisk», og hun ble latterliggjort av Kvinnefronten.

Feminister som hevder å stå for kvinners frigjøring, for så å trakassere unge kvinner offentlig, har misforstått hva kvinnedagen går ut på.

Har til gode å beklage

På 8. marskomiteens parolemøte for 8. mars i Oslo fremmet Unge Venstres Hanna Lein-Mathisen en parole om å fjerne sexkjøpsloven.

Etter parolemøtet postet Kvinnefronten et bilde på Instagram med et sitat fra Hanna og den sarkastiske teksten «Det er godt de har prioriteringene i orden».

Etter masse støtte til Hanna valgte Kvinnefronten å slette innlegget, men de har ennå til gode å beklage oppførselen.

Privat

Kristenkonservativ moralisme

Unge Venstre innser at sexkjøpsloven tvinger alle som selger sex, til å forholde seg til utelukkende kriminelle kunder, noe som gjør markedet svært utrygt for dem som tar del i det.

På grunn av hallikparagrafen har man heller ikke mulighet til å leie en separat leilighet eller ansette sikkerhet uten å bli kriminell.

Disse forholdene gjør det utrygt for arbeiderne, og vi ønsker derfor å gjøre regulert sexsalg til et alternativ for dem som ønsker det. At «min kropp, mitt valg» ikke lenger er et viktig prinsipp når det er snakk om sexsalg, minner dessuten mer om kristenkonservativ moralisme enn feminisme.

Ukultur

På tross av dette har vi forståelse for at det er uenighet rundt saken. Derfor er det helt avgjørende at vi møter hverandre med relevante motargumenter på en redelig måte.

Vi kan ikke opprettholde en kultur der unge kvinner som forsøker å gjøre hverdagen tryggere for en av samfunnets mest utsatte grupper, står i fare for å bli trakassert offentlig.

Det er heller ikke første gang noe slikt har skjedd. Lignende tilfeller oppstår så godt som hvert år med ulike organisasjoner.

I 2016 ble Unge Venstres Anna Dåsnes bedt av Kari Jaquesson om å «suge ti pikker om dagen», Prostituertes Interesseorganisasjons fane ble ødelagt i 2017 og kvinner har uttrykt at kvinnedagen ikke føles inkluderende nok, på tross av at de identifiserer seg som feminister.

Dette kan tyde på at vi står overfor et mer omfattende samfunnsproblem enn ubehagelige enkelttilfeller. Da en av de vedtatte parolene på fjorårets møte lød «Stans all vold og trakassering av kvinner!», skulle en dermed tro at de i kvinnebevegelsen holdt seg for gode til å hetse meningsmotstandere.

Når unge kvinner møtes med hets fremfor saklige argumenter, avslører det en ukultur og et svært skadelig debattklima vi trodde var utryddet i kvinnebevegelsen.

Dessverre tok vi feil.

