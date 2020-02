«Kone, småbarnsmor, statsråd og gründer: Dette vil Tina Bru aller mest ta tak i som Høyre-nestleder», er overskriften i Stavanger Aftenblad.

Vi liker å ha folkevalgte som ligner på oss selv og som forstår hvilke problemer vanlig folk har. I den sammenheng er det relevant å høre hvordan våre folkevalgte og regjeringsmedlemmer håndterer tidsklemma.

Hvordan er det å være statsråd og samtidig småbarnsforelder? Menn har de siste årene i større grad begynt å få spørsmål som før kun var forbeholdt kvinner. Det er positivt.

Kan oppleves nedlatende

Knut Arild Hareide fikk småbarnsfar-spørsmål fra VG da han ble samferdselsminister: «Du er ganske fersk trebarnsfar. Har det vært tøffe forhandlinger på hjemmebane før du sa ja til en krevende statsrådsjobb igjen?»

Men mens spørsmålet til Hareide dreier seg om forhandlinger på hjemmebane, er spørsmålet til Bru knyttet til hvordan hun skal klare alt sammen: Gründer, statsråd, småbarnsmamma, nestleder og kone, skal du klone deg selv for å få til dette? spør journalisten i artikkelen.

Spørsmålet gir inntrykk av at man forventer mindre av kvinner. Når de gjør det samme som menn, får de ros: Så flink du er som klarer det. Det er ment godt og skal sikkert være en kompliment, men det kan også oppleves nedlatende. En kvinnelig minister trenger vel ikke å få applaus for å gjøre det alle mannlige ministre gjør?

Lage mat, rydde huset og passe barn

Mannlige statsråder blir ikke først og fremst karakterisert som fedre. Og dersom de blir det, er det positivt i likestillingsøyemed, for da skapes det ikke en forventning om at det er kun kvinners ansvar å ta vare på barn. Litt enkelt sagt: Spør du menn om å være far og statsråd, er du med på å endre kjønnsrollemønstrene. Spør du kun kvinner om det samme, er du med på å opprettholde dem.

Det som er mest overraskende med tittelen, er likevel at avisen trekker frem at Bru er kone. Hvilke forpliktelser er det man har som kone, som gjør det vanskelig å samtidig være statsråd? I gamle dager var kvinnens oppgave å lage mat, rydde huset og passe barn. I dag gjøres dette i fellesskap i et parforhold.

«Kona til»

Det er mange dyktige kvinner som er blitt omtalt som «kona til». Da Amal Clooney fødte tvillinger annonserte Associated Press på Twitter at kona til George Clooney hadde født tvillinger. «Jeg tror du mener Amal Clooney, bemerket menneskerettighetsadvokat fødte tvillinger», svarte en bruker.

Her hjemme er den norske diplomaten Ingrid Schulerud hyppig blitt omtalt som kona til Jens Stoltenberg, selv om hun er mye mer enn det.

Hva er galt med å bli omtalt som kone (og mor), vil noen spørre seg. Problemet er at Bru ikke er den første kona i den norske regjering. Norges første kvinnelige statsminister var kone, og det gikk bra. Nåværende statsminister er også kone, og det ser også ut til å gå greit.

Derfor trenger vi ikke lenger å lure på hvordan alle nye koner vil klare å være statsråder. Den ballen er lagt død.

