Kort sagt, tirsdag 17. mars

La oss benytte Norges 440.000 tomme isolater

Kun isolasjon vil hjelpe oss å forsinke spredningen av covid-19. Men folk som benytter Norges 440.000 fritidsboliger til ansvarsfull isolasjon, skal nå tvinges tilbake til storbyene. Der er smitten høy og ute av kontroll. Tiltaket rettferdiggjøres med at overbelastning på helsevesenet i hyttekommunene må unngås. Bedre da å øke totalt antall smittede radikalt og risikere kollaps i storbyenes helsevesen?

Skal en familie der mor er i karantene flokkes rundt henne i en trang leilighet, eller skal den benytte eventuell fritidsbolig til isolasjon for far og barn? Verdens Helseorganisasjons «joint mission» til Kina i perioden 14.–24. februar levner ingen tvil. Smittede og symptomfrie skal isoleres. Og helst hver for seg. Enhver som gjennomfører isolasjon på hytta og reiser med bil direkte til sin hjemkommune ved symptomer, bidrar til å redusere spredning. En regjering som tvinger symptomfrie medborgere ut av hytteisolasjon og inn til storbyene, er like ute av kontroll som epidemien den søker å begrense. Bruk heller Sivilforsvaret til å hjelpe oss med å benytte Norges 440.000 perfekte isolater.

Erling Astrup, Oslo