Vi er motstandere av masseinnvandring fordi vi ser at den er skadelig.

I en nedlatende kommentar i Aftenposten 16. april skriver Frank Rossavik at han vil «prøve å forstå» dem som lider av «innvandringsfrykt». Men hans blindhet for faktiske forhold viser at han ikke forstår.

Rossaviks kommentar er typisk for hvordan politisk korrekte forholder seg til nye mediers vekst. Istedenfor å forstå alle de rasjonelle grunnene til at folk mister tillit til «mainstream media», fokuserer han på det lille mindretallet konspirasjonsteoretikere.

Slik ender han opp med å spre fordommer om nettavisen Resetts lesere. De fremstilles som en gjeng enøyde, illsinte gamle gubber som ikke forholder seg til fakta.

Resultater av politikken

Men la oss se litt på fakta om dagens politikk som Rossavik ikke nevner i sin kommentar, siden han oppfordrer innvandringskritikere til å «se på politikken som føres, ikke bare den de tror føres»:

70 prosent av dem som er dømt for grov vold i Oslo, er innvandrere.

Ekstrem islam regnes av PST som den største terrortrusselen i Norge. De største moskeene, som Det Norske Imam Ali Senter, Tauheed-moskeen og Islamic Cultural Centre, og ikke minst organisasjonen Islamnet, sprer alle islamistisk tankegods og har tusenvis av følgere. Dette problemet ville praktisk talt ikke eksistert i Norge hvis vi hadde ført samme innvandringspolitikk som østeuropeiske land.

Landene folk migrerer fra, blir tappet for menneskelige ressurser, mens masseinnvandringen er sosialt og økonomisk ødeleggende for mottagerlandene.

Den nasjonale fellesskapsfølelsen svekkes av balkanisering. Mange nordmenn føler seg som fremmede i eget land.

Når vi vet at dette er resultatene av politikken som føres, burde det ikke være vanskelig for Rossavik å forstå at noen føler raseri over at våre politikere ikke endrer kurs til tross for at denne informasjonen er kjent.

Det vi kunne fått til

Innvandringen koster Norge 250 milliarder i året. Tenk hva vi kunne fått til i flyktningers nærområder for en brøkdel av de pengene hvis våre politikere hadde vært mer opptatt av å investere i prosjekter som dette. Det finnes adskillig mer bærekraftige måter å hjelpe på enn å ta imot 18.000 innvandrere i året.

Heller enn å prøve å forstå hvorfor folk vil ha en annen politikk, bruker Rossavik energi på å belære et mikroskopisk mindretall av konspirasjonsteoretikere om at «ingen har ønsket å ‘ødelegge Norge’, men de har ønsket å hjelpe».

Rossavik og hans meningsfeller burde følge hans oppfordring om å «lytte til hva politikere sier, ikke bare hva de tror de sier». Listhaug har sagt utallige ganger at hun ønsker å hjelpe flest mulig, men mange på venstresiden oppfører seg som om de tror hun ikke mener det.

Grov forenkling

Vi som leser nye medier, ønsker også å hjelpe, Rossavik. Og vi frykter ikke innvandring, vi er motstandere av masseinnvandring fordi vi ser at den er skadelig. Moderat innvandring har alltid vært en naturlig bestanddel av det norske samfunnet, og det har ingen av oss noe imot. Uenigheten går på hvor mye og hva slags innvandring vi skal ha. Denne nyansen er fraværende i Rossaviks grovt forenklede kommentar.

Det er kommentarer som Rossaviks som er årsaken til at flere og flere foretrekker nye medier.

