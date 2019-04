Frank Rossavik skriver 10. april at «NATO trygger ikke freden», og professor Janne Haaland Matlary og generalsekretær Christian Bugge Hjorth svarer 17. april at det gjør NATO. Det bærer mot ny debatt der fakta på bakken igjen overses. Vi nærmer oss aldri saksfakta. To eksempler:

1. Trumps krav

Vi bekymrer oss for president Trumps budsjettkrav og NATOs 2-prosentmål, men overser at sammenligningen USA-Europa halter. Vi ser på budsjettene isolert og regner ikke inn at i handel med forsvarsmateriell har USA et massivt overtak som gir meget store eksportinntekter og titusener arbeidsplasser. Norge er blant USAs mest trofaste kjøpere. Det var ikke fake news da Trump under statsminister Erna Solbergs besøk kalte oss en «fantastisk kunde».

Europeisk industri har fått til samlinger over grensene for å demme opp for USAs dominans. Det utvikler seg også samarbeider mellom USA og Europa. Men i store prosjekter kan USA bruke makt. Europeiske Airbus, i samarbeid med Northrop Grumman, vant kontrakt på 179 nye tankfly til USAs flyvåpen; hvorpå raskt fotarbeid utvirket nye krav og ny konkurranse. Nå vant Boeing med sin Pegasus, et prosjekt med nesten like mange problemer som kampflyet F-35.

2. USA i Europa

I Norge er mange nå bekymret for USAs hangarskip og bombefly i våre nærområder.

Hangarskip er blant USAs viktigste kort. Det spesielle er ikke at et av dem har vært her, men at de har vært borte så lenge. Bombefly har derimot vært her i mange år, blant annet på BALTOPS-øvelsene i Østersjøen, der de opererer tett sammen med ikke minst svenske Gripen jagerfly og svensk kommando- og kontroll. En del B-52 fly kan legge sjøminer. Det gjør de på BALTOPS; hvorpå svenske, norske og andre mineryddingsfartøyer øver på å rydde dem.

Det er ikke riktig at flyene ikke har en rolle i forsvaret av Norge. Tvert imot, bombefly som kommer over Arktis med sjøminer og presisjonsvåpen, kan bli den første amerikanske hjelpen som når oss.

