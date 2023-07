Utdanningsdirektoratet roter fortsatt!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet (Udir), Per Kristian Larsen-Evjen, svarer på min kritikk i Aftenposten 2. juli. Jeg faller av i jungelen av fine ord.

Eksamen er bare et annet ord for prøve. Lag den, del den ut og samle inn svarene. Dersom Udir føler at dette er for krevende, har vi lærere nødvendig kompetanse.

Eksamen i matematikk R1 var en tragedie!

En lite konkret læreplan åpner for rare oppgaver. Forhåndssensur viser at cirka 50 prosent av elevene ligger på karakter 2 eller stryk. Cirka 80 prosent ligger på karakter 3 eller lavere. Udir bommet kanskje i sin bestilling av eksamen. Eller så var det mangel på kommunikasjon med oss som underviser.

Udir har heller ikke skrevet på eksamensoppgaven hvordan kandidaten skal levere besvarelsen. Forstå det den som kan!

I mitt innlegg 2. juli beskriver jeg kaoset rundt klageprosessen for mine elever. Skivebom fra Udir.

Jan Erik Berg,

Lektor med tilleggsutdanning, Sivilingeniør, teknisk kybernetikk