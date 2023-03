KS støtter regjeringens nye basistilskudd for fastleger

26.03.2023 01:00

Legeforeningen har i et debattinnlegg den 21. mars sterke meninger om innretningen på regjeringens 720 millioner kroners styrking av basistilskuddet til fastlegene. De skriver blant annet at måten pengene skal fordeles på, ikke er ønsket av representanter for kommunene. Det er å tillegge Kommunesektorens organisasjon (KS) meninger vi ikke har.

Både Legeforeningen og KS har bedt om en styrking av basisfinansieringen, men det var ingen selvfølge at Stortinget faktisk bevilget pengene. 720 millioner kroner er en betydelig sum, det tilsvarer en økning på rundt 20 prosent. I dag får fastlegene det samme tilskuddet pr. pasient. Fra 1. mai er intensjonen at tilskuddet bedre skal gjenspeile innbyggernes behov for legetjenester. Som representant for kommunene er det en selvfølge å støtte en slik intensjon.

Ingen tror at endringen alene vil ha dramatiske positive eller negative virkninger. Dagens system er imidlertid utilstrekkelig, og vi skylder innbyggerne, fastlegeordningen og kommunene å snu alle steiner.

Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør, Kommunesektorens organisasjon