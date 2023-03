Fortettingen går ut over idrett, fri lek og utfoldelse

Løren er én av Oslos hurtigst voksende og tetteste delbydeler. Beboerne er fortvilet over at barn og unge mangler uteområder.

For å beholde barnefamilier i byen må deres behov ivaretas i byutviklingen.

28.03.2023 21:00

Fortetting er en sentral strategi for en mer bærekraftig byutvikling av Oslo. Tanken bak å bygge tett i indre by og rundt kollektivknutepunkter er at flere kan gå, sykle og bruke kollektivtransport.

17. mars leste vi i Aftenposten at beboerne på Løren raser over manglende boltreplass og uteområder for barn og unge. Løren er én av Oslos hurtigst voksende og tetteste delbydeler. Organisert idrett har ikke nok plass, lagene deler på de få banene som finnes, og fotballklubben vurderer medlemsstopp. Ungdom busses til andre bydeler på grunn av manglende ungdomsskoletilbud, og skolegården til barneskolen er for liten.

I stedet for å bygge ut den ledige nabotomten til uterom, vurderer kommunen å bygge 250 boliger i opptil 12 etasjer.

Andre områder i Oslo med massiv fortetting, som Nydalen og Ensjø, har også klaget på fortetting og prioritering av boliger fremfor et godt tilbud til barn og unge.

Fri lek og utfoldelse blir vanskelig

Kommunen sier det skal komme tilbud og uteområder. «Men barna vokser opp nå», sier foreldrene. Det er problematisk at utbyggingen av boliger ikke er samkjørt med denne tilretteleggingen.

Når det bygges så tett med boliger, blir det mindre plass pr. person pr. uteområde. Organisert idrett, fri lek og utfoldelse blir vanskelig når det er mange om «beinet».

I en annen tett delbydel, Grünerløkka, må barn og unge som vil spille fotball med venner i helgene, ofte stå i et hjørne av ballbanen fordi det ikke er plass. De må også vike for voksne som spiller for gøy, eller for lag som spiller kamp.

Opplevelsene fra Løren og Grünerløkka er eksempler på det som i litteraturen blir kalt «overcrowding», der innbyggere i et nabolag opplever at parker og uteområder mister sin funksjon når det blir trangt om plassen.

Barnefamilienes behov må ivaretas

En studie av arealbruk og befolkningstetthet i Oslo viser at det er færre som må «dele» på slike områder i bydeler med lavere befolkningstetthet, mens det motsatte gjelder for bydeler med høyere befolkningstetthet (Nordbakke, 2018).

Studien viser også en klar sammenheng mellom hvor tett en bydel er, og hvor fornøyd man er med oppvekstmiljøet for barn og unge, som vist i figuren.

Og selv om det er flere barnefamilier i indre Oslo enn tidligere, er bostabiliteten lavere (Wessel og Lunke, 2020).

Forskerne ser også en tendens til at flere barnefamilier ønsker å bo i hus enn i leilighet. Ønsket om større bolig og bedre bomiljø og lekemuligheter er blant de viktigste årsakene til å flytte (Barlindhaug m. fl., 2019).

At flere barnefamilier flytter ut av tette områder, kan tyde på at fortettingsstrategien er i konflikt med Oslo kommunes målsetting om å beholde barnefamilier i byen.

Nye områder utvikles stadig, som Ulven og Økern. For å beholde barnefamilier i byen må deres behov ivaretas i byutviklingen, og man må ta hensyn til at barna også blir ungdommer.

Det er ikke nok med kort avstand til parker, ballbaner og grøntområder. Man må også ha tilstrekkelig med arealer for lek, spill og tilbud til barn og unge i ulike aldre.