Usaklig forskjellsbehandling

Publisert: 18.09.2023 23:30

Man kan ikke kreve egenandel av pasienter under 18 år i psykisk helsevern. Det fremgår i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten § 5, bokstav f. Eller av pasienter under 23 år som får behandling i psykisk helsevern for barn og unge (PHVBU) spesifikt.

Forskriften åpner altså for en forskjellsbehandling av pasienter i alderen 18-

23 år med psykiske lidelser som trenger poliklinisk behandling i psykisk helsevern. Avhengig av om helsehjelpen gis i psykisk helsevern for voksne (PHV) eller PHVBU.

To pasienter i alderen 18–23 år med lidelse av samme alvorlighetsgrad og hvor man vurderer at den antatte nytten av helsehjelp er lik, vil forskjellsbehandles avhengig av hvor helsehjelpen gis. Denne forskjellsbehandlingen er trolig ikke saklig, nødvendig og forholdsmessig slik Likestillings- og diskrimineringsloven krever.

Pasienter i alderen 18–23 år som mottar psykisk helsehjelp i PHV,

bør derfor innvilges den samme retten til fritak fra egenandel som pasienter i samme alder som mottar helsehjelp i PHVBU.

Joar Øveraas Halvorsen, psykologspesialist, førsteamanuensis i voksenpsykologi, NTNU