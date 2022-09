Den svenske utdanningsministeren har gitt meg ett klart råd: Ikke gjør de samme feilene som vi har gjort

Tonje Brenna Kunnskapsminister (Ap)

9 minutter siden

Sverige tillater fritt utbytte for privatskoleeierne, og det er lukrativt, skriver Tonje Brenna, her avbildet i en annen anledning.

Når svensk skole er på børs i stor skala, forteller det at skattepengene går til noe helt annet enn elever og lærere.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De siste stemmene telles nå opp etter det svenske valget. En stor sak i valgkampen har vært privatiseringen av den svenske skolen. Tilbake i 1991 slo Høyres søsterparti Moderaterna fast at «alle skal gis rett til fritt å velge skole. [..] De offentlige tilskuddene skal følge eleven».

I Norge har Høyre skrevet ut lignende resepter i skolepolitikken og i andre deler av velferden. I Solberg-regjeringens plattform sto det for eksempel at «produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester».

I Norge er det hver måned i ti år blitt lagt ned tre offentlige skoler samtidig som det har kommet til en ny privatskole. Dette er ikke et resultat av en naturlig utvikling, men av politikk.

Kraftige advarsler fra Sverige

Da jeg besøkte Sverige nylig, fikk jeg kraftige advarsler. De svenske karakterene har steget, men resultatene fra nasjonale prøver tyder ikke på at svenske elever har lært mer. Skoleforskeren Jonas Vlachos mener de private skolene deler ut «gledeskarakterer».

Problemet har også smittet over på den offentlige skolen, som må rekruttere elever for å beholde finansiering. Det har gitt karakterinflasjon.

Sverige tillater fritt utbytte for privatskoleeierne, og det er lukrativt. Eierne driver skolen billigere enn summen hver elev bringer inn. Når svensk skole er på børs i stor skala, forteller det at skattepengene går til noe helt annet enn elever og lærere.

Skolesystemet fører også til segregering. Elever med ulik bakgrunn, etnisitet og religion møtes ikke i de samme klasserommene. Vi ser stor spredning i elevresultater mellom kommuner, skoler og elever, lavere tillit i befolkningen og mer sosial uro.

Utdanningstilbudet i små kommuner er dessuten redusert fordi privatiseringen virker sentraliserende. De private skolene etableres i byene der markedet er størst. Konkurranse har et sant kjennetegn – den skaper vinnere og tapere.

Regjeringen vil sikre fellesskolen

I vår vedtok Stortinget regjeringens forslag til ny privatskolelov, som begrenser adgangen til å få godkjent private skoler. Regjeringen vil foreslå flere lovendringer som skal gi lokale folkevalgte større mulighet til å si nei til nye privatskoler og utvidelser av eksisterende skoler.

I Norge har vi utbytteforbud for privatskoler. Jeg vil vurdere behovet for grep som sikrer at utbytteforbudet er reelt. Samtidig er det viktig med et effektivt tilsyn som kontrollerer driften. I år har regjeringen gitt ekstra midler for å styrke tilsynet med private skoler.

En sterk fellesskole bidrar til at barn og ungdom, uavhengig av bakgrunn, får være sammen og lære sammen. Det er ikke noe galt i at foreldre og elever velger privatskoler. Men det er galt at politikere – uansett om de kommer fra Moderaterna eller Høyre – fratar velgerne den demokratiske kontrollen over skolesystemet.

Norge skal være et land med små forskjeller, høy tillit og muligheter for alle. Da trenger vi fellesskolen.