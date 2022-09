Knivkontroll: La politiet få gjøre jobben sin

Andreas Meeg-Bentzen Leder, Oslo Frp

Maria Zähler Politisk nestleder, Oslo Frp

12 minutter siden

Politiet jobber i 2022 kunnskapsstyrt, påpeker innleggsforfatterne. På bildet: politiinspektør Grete Metlid i Oslo politidistrikt.

Oslo FrP støtter politiets knivaksjoner, og vi ønsker hyppigere aksjoner i fremtiden.

Knivene sitter løst i deler av Oslo om dagen.

Politiinspektør Grete Metlid i Oslo politidistrikt har i en kommentar om en av hendelsene beskrevet at dette var unge menn som kjente hverandre. Knivdramaet ved kjøpesenteret på Furuset forrige mandag skjedde midt på ettermiddagen. Begge unge menn mellom 18–25 år.

Vi er alle bekymret. Men nå er det handling som gjelder.

Knivkontroller i de områdene man erfaringsmessig har sett at spesielt unge menn bærer kniv, er et viktig virkemiddel. Politiet kan faktisk med lov i hånd undersøke om personer som befinner seg i det offentlige rom bærer kniv. Kun personer med et aktverdig formål kan ha med seg kniven på offentlig plass, for eksempel om man er håndverker.

Men en ung mann som befinner seg i et utsatt område, må faktisk finne seg i å bli undersøkt. Det er ikke slik at politiet plukker ut tilfeldige steder i byen og leter.

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen i Bergen mener at politiet beveger seg på kanten av loven når de bare undersøker menn når de gjør knivkontroller.

Dette er vi uenige i. Politiet jobber i 2022 kunnskapsstyrt. Dette er en erfaringsbasert tilnærming basert på kunnskap om Oslo gjennom tiår. Selvsagt kan man ikke bruke like mye tid på å sjekke gamle damer med trillebag som man bruker på å sjekke unge menn. Det ville vært meningsløst.

Det er ikke tilfeldig at en ung mann som henger rundt på for eksempel Oslo S uten mål og mening, faktisk blir undersøkt av politiet. De som blir undersøkt, må gjerne få en lapp der det står akkurat hvorfor de ble undersøkt.

Heldigvis er det ingenting som tyder på at tilfeldige mennesker blir rammet. Volden skjer mellom unge menn som kjenner hverandre og har en konflikt. Vi bør kunne frata folk kniven i det offentlige rom, om ikke annet for å beskytte disse mot seg selv. En dag kan uskyldige mennesker rammes.

Vi i Oslo FrP støtter politiets knivaksjoner, og vi ønsker hyppigere aksjoner i fremtiden. Vi ønsker ikke at noen skal knivstikkes i byen vår.