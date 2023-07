Lær girlsa koding!

Skal fremtidens teknologier bare lages av gutter?

Sommerskolen i Oslo tilbyr kurset Young Coderz kodeklubb der femteklassinger får prøve robotikk, programmering, spillutvikling, virtual reality (VR) og augmented reality (AR). Dessverre er datteren min én av bare to jenter i sin gruppe på 25 elever. Skal fremtidens teknologier bare lages av gutter?

OpenAI og ChatGPT har tatt verden med storm det siste halvåret. Kunstig intelligens har et spennende potensial, men også noen mulige problemer.

Ett eksempel er Amazon som måtte skrote algoritmen de trente opp for å vurdere jobbsøknader. Fordi selskapet hadde en overrepresentasjon av menn fra før, viste det seg at AI-verktøyet foretrakk menn for fremtidige ansettelser også.

Bedre innovasjon

Studier har også vist at ansiktsgjenkjenningssystemer har høyere feilrate for kvinner (spesielt om de har mørk hudfarge), og Google Translate klarte ikke å oversette kombinasjonene kvinne og advokat eller mann og sykepleier.

Det er all grunn til å tro at teknologiens innflytelse på samfunnet vårt blir enda sterkere fremover. Hvordan blir det da om det stort sett bare er menn som lager de nye løsningene? Vil likestillingsgapet begynne å vokse igjen etter alle de fremskrittene vi har gjort, fordi det er menn som får teknologiske løsninger som fungerer?

Det er bevist at mangfold gir bedre innovasjon og problemløsning, og programmering generelt og kunstig intelligens handler nettopp om å løse problemer og finne kreative løsninger.

Å ha kvinnene med vil gi bredere perspektiv og flere erfaringer, og – etter all sannsynlighet – mye bedre systemer. Det gir en herlig mestringsfølelse når programmet ditt kan løse problemer på en ny og bedre måte, og dette må flere få oppleve.

Fortsatt stereotypi

Bedrifter i Norge har også et stort behov for IKT-kompetanse. En rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse som blant annet NHOs teknologiforening Abelia fikk utført i 2021, viste at tre av fire NHO-bedrifter trenger mer IKT-kompetanse, og behovet går langt ut over IKT-næringene. Det vil være helt umulig å dekke dette behovet bare med ett kjønn.

Det er åpenbart at begge kjønn må være med i vekstnæringene hvis vi skal oppnå likelønn

Fordi behovet er så stort, er dette også et spørsmål om økonomisk fremgang og karrieremuligheter. Bedriftene vil by over hverandre for å sikre seg kapasitet, og veksten i sysselsetting innen IKT-sektoren er allerede høyere enn i mange andre næringer. Det er åpenbart at begge kjønn må være med i vekstnæringene hvis vi skal oppnå likelønn.

Vi lever nok fortsatt med stereotypien om at teknologi og datavitenskap er reservert for gutta. Nettopp derfor er det så bra at Sommerskolen tilbyr koding blant sine kurs. Da kan alle få prøve seg og kanskje oppdage at dette er noe de trives med, mestrer og faktisk synes er kjempegøy?

Min 11-åring liker kurset så langt, og jeg håper at vi fremover vil se en betydelig bedre kjønnsbalanse i koding over hele linjen – helt fra Sommerskolen til arbeidslivet. Er du forelder, send datteren din på kodekurs!