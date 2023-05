Vi trenger en ansvarlig skjermpolitikk

01.06.2023 01:00

Høyreregjeringen satt med makten i åtte år uten å styrke den digitale kompetansen i skolen, i en tid hvor skjermen har gjort sitt store inntog i klasserommet. Nå er tiden overmoden for å sikre god kvalitet i bruk av skjerm i skolen.

Skjermbruk er en kollektiv utfordring som vi løser best i fellesskap. Jeg tror både foreldre og lærere for lenge har følt at de blir stående alene med ansvaret. Regjeringen gjør derfor flere grep: Vi bruker mer penger på fysiske bøker, vi setter ned et skjermbrukutvalg som vil foreslå tiltak knyttet til barns skjermbruk, og vi satser på økt digital kompetanse blant ansatte i skolen.

Jeg er enig med forskerne som i Aftenposten 25. mai peker på bedre involvering av foresatte og gode pedagogiske prosesser rundt bruk av skjerm i skolen. Vi trenger mer forskning om digital praksis i skolen, og vi må bruke den kunnskapen vi allerede har, til å bruke skjerm på en mer fornuftig måte i skolen.

Jeg tror, i likhet med forskerne fra Nifu og Universitet i Agder, at barna trenger både fysiske bøker, blyant og papir, i tillegg til digitale verktøy.

Elise Waagen, utdanningspolitisk talsperson, Ap