Du har dårlig tid, forsvarssjef!

Forsvarssjef Eirik Kristofferen (t.h.) kan bli tydeligere på to viktige områder, skriver Berit Svendsen (t.v.). Hun ledet Svendsen-utvalget, som blant annet mener Forsvaret trenger økt lederkraft og mangfold.

Forsvaret vil trenge en sterkere ledelse.

22.06.2023 21:30

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har nylig lagt frem sine fagmilitære råd. Her er det mye bra, men på to vesentlige områder bør han bli tydeligere:

Omstilling av lederskapet. Bruken av personellet ellers i Forsvaret.

Svendsen-utvalget ble nedsatt av regjeringen i 2019. Sammen med representanter fra næringsliv, offentlige virksomheter og Forsvaret skulle jeg vurdere hvordan Forsvaret kan bedre evnen til å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse, herunder bidra til å utvikle et nødvendig kompetansemangfold i Forsvaret.

I stor grad har forsvarssjefen fulgt rådene fra utvalget. Men Kristoffersen legger for liten vekt på grep som er nødvendige for de endringene Forsvaret vil trenge i fremtiden.

Her er styrking av ledelsen og bedre forvaltning av personellet sentrale forbedringspunkter.

Hyppig rotasjon av ledere

Det er forsvarsledelsen som må gå i front når store endringsprosjekter initieres og gjennomføres. Og for å utvikle virksomheten fremover vil Forsvaret trenge mer ledelse og en sterkere ledelse.

Store omstillinger krever tålmodig lederskap. Det er resultater som teller, og nettopp derfor trenger Forsvaret ledere som sitter lenger i ro enn tilfellet er i dag. Ved å bli i stillingen over flere år vil lederen i langt større grad stilles til ansvar, og det blir lettere å måle hva som oppnås.

Hyppige jobbskifter går på bekostning av evnen til nødvendig og kritisk virksomhetsutvikling

Blant Forsvarets ledende offiserer ser det ut til å ha blitt et mål i seg selv å rotere til neste stilling. Slike hyppige jobbskifter går på bekostning av evnen til nødvendig og kritisk virksomhetsutvikling, mente vi i vår innstilling.

Når dette skjer innenfor kritiske områder som informasjonsteknologi, kommunikasjon, cyber og investeringer, er det ikke til å undres over at Forsvaret har store utfordringer.

Og det gjør ikke situasjonen bedre når vi vet at stillingene er øremerket militært personell. Riksrevisjonen brukte kritikknivået «svært alvorlig» i sin gjennomgang av Forsvarets informasjonssystemer til bruk i operasjoner. Her burde det også blitt vurdert om kompetanse, erfaring og hyppig rotasjon faktisk kan være blant årsakene.

Forvaltning av personellet

Etter at Forsvarskommisjonen og forsvarssjefen har gitt sine råd, er nå behovet for flere folk i Forsvaret på alles lepper. Her vil jeg advare mot en ensidig debatt og et ensidig fokus på økt volum alene.

Debatten bør utvides til å gjelde spørsmålet om hvordan Forsvaret best mulig kan bruke personellet, både de militære og de sivilt ansatte. Den må også dreie seg om hvordan Forsvaret raskere kan skaffe seg relevant erfaring og riktig kompetanse for å løse fremtidens utfordringer.

Forsvarssjefen skriver riktignok et par setninger om at sivil erfaring må verdsettes høyere, og at det må åpnes for å ansette personell med relevant sivil kompetanse i enkelte militære stillinger. Vel og bra det, men mest skriver han om verneplikt og utdanning, og det er jo ikke noe nytt. Slike virkemidler har Forsvaret brukt – og bruker fortsatt – for å «bygge» kompetanse fra grunnen av selv.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen fremla sitt fagmilitære råd til regjeringen og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Ap) 7. juni.

En stor svakhet ved dette systemet er at det ikke løser de utfordringene Forsvaret står overfor på kort sikt. Her må det tenkes nytt når det gjelder bruken av de menneskelige ressursene. Et sentralt virkemiddel blir å få inn personell med rett kompetanse.

Sivil kompetanse må brukes der militær ikke er svaret. Derfor foreslo Svendsen-utvalget at flere stillinger – også flere av dem på toppen – skulle gjøres om til sivile. Dette falt ikke i god jord. Anbefalingen ble tatt til inntekt for at utvalget ikke forsto den militære profesjonen og militærmaktens funksjon.

Sivil kompetanse må brukes der militær ikke er svaret

Forsvarskommisjonen skriver imidlertid godt om trender og utviklingstrekk de neste 10 til 20 årene. Dette bør gi Forsvarssjefen nok kriseforståelse til å utfordre kultur og tradisjon på området. Lederkraften i Forsvaret vil styrkes hvis det rekrutteres inn personell med erfaring fra teknologiomstilling i næringslivet og i andre offentlige virksomheter.

Nok ord – mer handling

Forsvarskommisjonen viser til at Svendsen-utvalgets anbefalinger ikke er fulgt opp i særlig grad. Kommisjonen viser også selv til flere av disse anbefalingene i sin rapport.

Det tok tre år fra Svendsen-utvalget leverte anbefalingene til de har stått å lese ut av det fagmilitære rådet. For å bedre forsvarsevnen trengs det ikke flere ord og råd, men handling. Og mye av dette kan løses innenfor forsvarssjefens handlingsrom.

Jeg avslutter som Svendsen-utvalget gjorde i 2020: «Den videre historien begynner med å ha de riktige lederne rundt sjefens bord.» Du har dårlig tid, Kristoffersen!