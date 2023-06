Feil energipremisser

28.06.2023 01:00

Den utbyggingen av kraftproduksjon som påvirker klima, natur og miljø minst, er den kraftutbyggingen som ikke skjer. Det er underlig at Hogne Hongset (Aftenposten 18. juni), som har argumentert flittig for energiøkonomisering og oppgradering av vannkraftanlegg i kampen mot bygging av vindkraft på land, plutselig mener at det er ok å ofre natur og miljø i utlandet når det gjelder kjernekraft.

Mitt andre poeng i innlegget 14. juni, som hverken Hongset eller Sunniva Rose (Aftenposten 23. juni) ser ut til å ta inn over seg, er absurditeten i å bygge kjernekraftanlegg i Norge for å eksportere strøm til land som allerede har kjernekraft og infrastruktur for dette på plass. Kan ikke disse landene mer om kjernekraft enn oss? Har de ikke lavere kostnadsnivåer? Vil det ikke være billigere for oss å importere deres kjernekraftbaserte strøm enn å produsere vår egen når all infrastruktur her må bygges opp fra grunnen? Jeg er ikke kjernekraftmotstander, slik Hongset påstår. Jeg er bare motstander av kjernekraft i Norge.

Erik Joner, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi