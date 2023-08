På vegne av privatistene er jeg skuffet over Aftenposten

Publisert: 23.08.2023 14:49

Lederartikkelen «Det gir en urimelig fordel å fullføre videregående på normal tid» i Aftenposten 22. august er skuffende.

Den viktigste liberalkonservative avisen villeder og bruker faktafeil om noe så viktig som hvem som søker og blir tatt opp ved våre utdanningsinstitusjoner.

At norske studenter har en høy gjennomsnittsalder, stemmer. Men det har helt andre årsaker enn hva Aftenposten antyder. 70 prosent av studentmassen vår ligner på resten av Europas. De er mellom 15 og 29 år gamle. Men Norge har også en gjeng med 30-, 4–0 og 50-åringer i høyere utdanning som trekker opp snittet. Det har ikke Italia og Frankrike, selv om de sannsynligvis skulle ønske det. For dette er deltidsstudenter med jobb og familie som tar etterutdanning. Altså del av en villet politikk for livslang læring.

Det som egentlig betyr noe for debatten om opptakssystemet, er hvor gamle studentene er når de starter. Og her ser bildet helt annerledes ut når man sammenligner Norge med resten av verden. For norske studenter kommer raskt i gang, de er i gjennomsnitt 22 år og Norge kan slå seg på brystet med en av de høyeste andelene 18-24-åringer i utdanning i hele OECD.

«Evighetsprivatistene» som aldri kommer seg i utdanning, er en myte. Sannheten er at privatistene er effektive og bruker ett, maks to år (94 prosent) på å få vitnemålet. En elev som hever mattekarakteren fra 2 til 6, har gjort et enormt faglig løft. Verdien av målrettet arbeid og studieteknikk blir med videre i studiene og øker sannsynlighet for å mestre og fullføre.

Aftenposten har feil diagnose og medisin. Vi kan gjerne optimalisere opptaksreglene, for eksempel med å fjerne alderspoeng. Men løsningen er ikke å hugge 70.000 vitnemål i stein hvert år, erstatte én kvote med en annen og innføre opptaksprøver. Det vil kun forsterke et allerede høyt karakterpress i videregående og introdusere et nytt poengsystem med enda trangere flaskehals.

Marit Aamold Trysnes,

Administrerende direktør, Sonans privatgymnas