Helseplattformen: Hvorfor ikke høre på brukerne?

Siden november i fjor har journalsystemet Helseplattformen vært i bruk ved St. Olavs hospital (bildet). Vis mer

Helseledere må begynne å lytte til leger og andre helsearbeidere og sjekke erfaringer fra andre land før de innfører nye journalsystemer.

Publisert: 27.08.2023 22:00

Aftenposten hadde 24. august igjen et oppslag om problemer med Helseplattformen. Redaktøren i Tidsskriftet for Legeforeningen undrer seg over et møte på Arendalsuka der dette journalsystemet ble diskutert av helseledere uten at leger som brukere var i panelet.

Det er ingen nyhet at dette systemet er tungvint og krevende i bruk.

De siste 15 til 20 årene har det vært økende oppmerksomhet på utbrenthet blant amerikanske leger. Opptil halvparten av dem opplever seg utbrent. Mye av årsaken tillegges elektroniske journalsystemer (Electronic Health Records) og kanskje særlig Epic, som Helseplattformen bygger på (Johnson og medarbeidere 2022).

Rapporterte ulemper

I Norge har vi ikke opplevd samme negative effekter med nåværende journalsystemer.

En studie fra i fjor viser da også store forskjeller mellom amerikanske og norske leger i opplevelsen av elektroniske journaler (Garcia og Crenner 2022).

De norske legene var ikke i nærheten av å rapportere så mange ulemper med elektroniske journaler som de amerikanske, og de fant langt flere fordeler. De norske legene knyttet heller ikke elektroniske journaler til utbrenthet.

Epic er faktisk blitt et skjellsord blant amerikanske leger, slik jeg har hørt på konferanser. Systemet ble også innført i 2017 i Danmark som Sundhedsplatformen, der legene tidlig varslet om store ulemper.

Ledere må lytte

Systemet er bygget for et privat helsevesen og har forhåndsprogrammerte tekstfaner for sykehistorie og koder for alt fra diagnoser til detaljer rundt sårstell og plaster.

Det krever også svært mye arbeid å skreddersy for lokale forhold.

Systemet er utviklet for å fakturere kostnad ved behandling. Det gir antagelig mulighet for kontroll og økonomistyring, men tar uforholdsmessig lang tid å bruke for legene. Dette går ut over tid til behandling av pasienter.

Epic er innført også i andre land, og det er mulig å gjøre journalsystemet mindre tidkrevende enn i USA (Downing og medarbeidere 2018).

Hvis det i det hele tatt skal brukes, må Helseplattformen endres og bli mer brukervennlig. Og legene må tas med på råd.

Helseledere må begynne å lytte til leger og andre helsearbeidere og sjekke erfaringer fra andre land før de innfører nye journalsystemer.