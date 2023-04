Elever fortjener en god naturlinje

18.04.2023 23:00

Helt siden Sogn VGS la ned i 2013, har Natur VGS på Furuset vært den eneste skolen i Oslo som har sikret naturbruksutdanning for elever i Oslo. Det har den gjort på en god måte. Derfor er det trist at styret i Natur VGS 28. mars i år vedtok å legge ned skolen med bakgrunn i lave søkertall og dårlig økonomi. Kommunen satser igjen på en naturbrukslinje på Stovner, med ridesenter som nabo, drivhus, skolehager og skogteig i Østmarka.

På bystyremøtet 1. februar vedtok bystyret at kommunen fortsatt skulle dekke skolepenger ut skoleløpet for dem som har plass på Natur VGS dette skoleåret, og vi åpnet for å innlemme skolen som en del av det offentlige tilbudet. En overdragelse kan ikke gjennomføres over natten, men bystyrets vedtak viser betydelig vilje til å sikre videre drift på skolen.

MDGs klare standpunkt er at Oslo kommune bør strekke seg langt for å kunne overta Natur VGS. Skolens egenart bør bevares.

Eivind Trædal, gruppeleder, MDG, Oslo bystyre

Rauand Ismail, bystyrerepresentant, Oslo MDG