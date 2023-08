Nødvarslene minner meg om krigen

Det er viktig at også barna får beskjed når farer oppstår. Men de bør forberedes godt.

Publisert: 10.08.2023

Før ekstremværet Hans kom, begynte alle mobiltelefonene i familien å få nødvarsler fra tid til annen. Vi voksne reagerte på en annen måte enn det åtte år gamle barnet i familien. Vi var opptatt av å ta telefonene og lese varslene nøye etter den forstyrrende, merkelige lyden som vi hørte fra telefonene våre.

Men åtteåringen likte ikke lyden i det hele tatt. Hun hadde heller ikke lyst til å lese gjennom dem. Hun ble skremt og stilte noen spørsmål som aldri var blitt stilt før. Hun sa at hun ikke likte denne lyden, og at hun ikke ville høre mer.

Etter noen forklaringer fra oss var hun enig i hvor viktig det var at også hun skulle få disse varslene. Men etter en stund spurte hun igjen om varslene kunne sendes bare til de voksne, og at de voksne kunne passe på barna sine.

Da kom det flere forklaringer fra oss om at denne metoden kunne fortsette fremover for alle typer farer som oppstår i landet. «Det kan hende at noe skjer mens du leker med vennene dine et sted utenfor hjemmet og skolen. Derfor er det like viktig at alle får beskjed hvis noe skjer.»

Da jeg var barn på 80-tallet, bodde jeg i Irak under krigen mellom Iran og Irak. Jagerfly pleide å bombe byen min fra tid til annen. Jeg har ennå ikke glemt lyden av de høye alarmene over hele byen som advarer om fiendtlige fly som trenger inn i byens luftrom. Også jeg, som mitt eget barn, begynte å frykte varslingene, for det minnet meg om det jeg hørte i barndommen.

Derfor tror jeg det er nødvendig å forberede barn på slike varslinger. Slik kan de lettere akseptere og forstå dem.