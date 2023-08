Stor risiko for ulykker og støy rundt nytt helikopter på Rikshospitalet

En ny risiko- og sårbarhetsanalyse (ros) for etablering av stort helikopter («AW101») med ny landingsplass ved Rikshospitalet (RH) er laget for Oslo universitetssykehus av Rambøll (2. juni).

«SAR Queen AW101» som erstatter «Sea King»-redningshelikopter, er større, mer støy- og vibrasjonsproduserende og har kraftig rotor som lager rotorvind med høyt trykk. Dette erfarte direktøren ved St. Olav for et par år siden da trykket rev av henne hjelmen, og hun ble kastet mot et gjerde.

Første forsøk for å etablere ny landingsplass for «AW101» ved RH ble stoppet. I den nye ros-analysen er landingsplattformen plassert 31 meter over bakken, klint inntil sentrale sykehusbygg, rett nord for operasjonssaler og ved akuttmottak. Nevrokirurgi og Pet-senteret ligger rett på innsiden av plattformen, og nærheten kan ha negativ virkning for ca. 100 pasienter årlig, estimerer rapporten. Plattformen er få meter fra friluftssykehuset for barn og turstier langs.

Inn- og utflyvningstraseer øst-vest dekker nesten halvparten av RHs bygninger med støy og rotorvind, og det er fare for landingsulykker og skader på bygg og mennesker.

Ros-analysen beskriver at ved landing eller start kan personer og tohjulinger «blåses over ende», og det kan oppstå skader på blant annet personer og kjøretøyer på grunn av «flyvende gjenstander», støv, sand og skitt. Konsekvensene kan bli alvorlige.

Ved akuttmottaket må ambulanser vente til helikopteret er i ro, noe som kan gå ut over livreddende behandling. Også byggearbeid må settes på vent, barn på turstier må skjermes, veiarbeid med mye støv og sand som virvles opp av rotorvind, må stoppes.

Vibrasjoner kan ødelegge dyrebare instrumenter, målinger, undersøkelser og operasjoner og kommer i tillegg til vibrasjoner og støy ved anleggsarbeid. Det skjer også forstyrrelser i magnetfelt. Pasienter og ansatte vil plages med støy og stress i minst 10 år.

Analysen avslører et meget risikabelt prosjekt. Dette må avsluttes nå.

Bjørg Marit Andersen, professor dr.med. og nabo til tiltaket