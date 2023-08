Kraftutvekslingen er en enorm fordel for Norge

Skulle vi vært selvforsynt med strøm i alle år, måtte vi ha bygget veldig mye mer fornybar energi i norsk natur, skriver Bård Standal.

Det er to grunner til at det europeiske kraftmarkedet er svært gunstig for Norge: import og eksport.

Det europeiske kraftmarkedet, som vi selv har laget, er en enorm fordel for det energisystemet vi har i Norge.

I Aftenposten 31. juli skriver Hogne Hongset at Norges deltagelse i det europeiske kraftmarkedet ikke gagner nasjonens ve og vel. Hongset skriver under tittelen «energiinteressert», noe som ikke er dekkende for hans mange hatter i protestorganisasjoner som Motvind, Industriaksjonen og Alternativ Energikommisjon.

Med bakgrunnen avklart er hans motstand mot alle former for progressiv energipolitikk mer forståelig. Vi kan betrygge ham med to grunner til at det europeiske kraftmarkedet (som er en norsk oppfinnelse) er svært gunstig for landet. De heter import og eksport.

Import: Utvekslingskablene med våre naboland lar oss importere strøm i perioder der det er lite vann i våre magasiner (dyr norsk strøm erstattes), eller der det blåser mye i tyske vindturbiner (billig tysk strøm tilføres). Skulle vi vært selvforsynt med strøm i alle år, måtte vi ha bygget veldig mye mer fornybar energi i norsk natur.

Eksport: Kablene er også en gullgruve for de offentlig eide kraftselskapene. Som Hongset selv påpeker går disse pengene til fellesskapet. Vårt unike vannkraftbaserte energisystem lar oss velge å selge strømmen vår når den er dyrest og spare opp når den er billigst. Som Lars Sørgard skriver i det opprinnelige innlegget i debatten: Norge kan kjøpe billig og selge dyrt – og det blir det enda mer av fremover.

At vi kan spille på hverandres styrker og svakheter fører i sum til en bedre utnyttelse av ressursene

Samspillet mellom energisystemene i de ulike landene omtales ofte som verdens største maskin. At vi kan spille på hverandres styrker og svakheter fører i sum til en bedre utnyttelse av ressursene – ergo lavere kraftpriser. Det er ikke bare et gode for våre venner i Europa, men også en stor fordel for oss i Norge.