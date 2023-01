Vi har ikke flere ungdommer å miste

26.01.2023 01:00

I 2022 var det flere enn 22 skytinger i Oslo (Avisa Oslo, 27. november). De involverte er som oftest menn i tenårene. Unge menn som kunne vært viktige bidragsytere i vårt samfunn, ender opp med å ta livet av medborgere. Hvordan kunne vi ende opp her? I verdens beste by?

Flere ungdommer går i dag rundt med våpen, og det er et faresignal som vi må ta på alvor. De virker mer fryktløse enn noen gang.

Politiet har i lenger tid hevdet at alt er under kontroll. Men hvordan kan de påstå det når det blir skutt på åpen gate i Oslo sentrum? Som oftest forsøker de å betrygge oss ved å si at hendelsen ikke er tilfeldig, men det skal ikke ha noe å si. Før eller siden vil uskyldige bli rammet. Den siste skytingen ved Nationaltheatret er et eksempel på det.

Jeg vil be våre politikere og politiet om virkelig å gjøre en innsats. Vi må sette av mer penger på budsjettet til å følge opp disse ungdommene, og politiet må stoppe dem i en tidlig fase. Vi har ikke flere ungdommer å miste. Vi må vise ungdommene at det er et liv der ute. Vi må vise at drømmene deres kan bli oppfylt i dette lykkelandet.

Baran Oguz, Oslo