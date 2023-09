Lekser virker ikke, og de stjeler barnas fritid

Lekser er og bør være et politisk spørsmål.

Publisert: 09.09.2023 10:51

På lederplass 8. september kritiserer Aftenposten SVs forslag om leksefri norm på 1.–4. trinn i Oslo og mener hjemmelekser utelukkende bør overlates til lærerne. Men lekser er og bør være et politisk spørsmål.

Vi mener leksene bør gjøres på skolen med en kvalifisert lærer til stede. Det gir best læring, utjevner sosiale forskjeller, gir mindre leksestress og mer tid til familie og fritidsaktiviteter.

Etter at SV i byråd innførte gratis AKS i hele byen, er de minste barnas skoledag like lang som mange voksnes arbeidsdag. I de tre til fem timene mellom skoledagen slutter og sengetid skal det være tid til middag, fritidsaktiviteter, lek og familietid – tid til å være barn. Kan vi forsvare at lekser stjeler av den tiden?

Svaret er nei, når forskningen ikke gir grunn til å tro at lekser virker. I et høringssvar til ny opplæringslov slår 30 pedagogiske forskere fast: «Forskning viser (...) ingen tydelig sammenheng mellom lekser og læring», og heller ikke «mellom lekser og utvikling av gode arbeidsvaner hos elever». En kunnskapsoppsummering av Utdanningsdirektoratet forteller at de minste elevene har minst utbytte av leksene.

SV er en pådriver for mer tillit til fagfolk i skolen og mindre overstyring etter forenklende tallmål. Men leksene skiller seg klart fra andre pedagogiske valg: De blir med elevene hjem, stjeler fritid, griper inn i familielivet og skaper konflikter og uro hjemme. Dessuten øker de sosiale forskjeller, fordi det er så stor forskjell på hvilke forutsetninger foreldre har til å hjelpe barna med leksene. Derfor er lekser et politisk spørsmål.

det er rom for unntak, eksempelvis at foreldre leser jevnlig med egne barn

Aftenposten kaller det «lekseforbud», men det er en leksefri norm for de minste vi går til valg på. Det betyr at det er rom for unntak, eksempelvis at foreldre leser jevnlig med egne barn. Vi skal ta oss god tid til å involvere lærere, rektorer og foreldre frem mot høsten 2025 for å finne ut hvordan vi best kan kutte leksemengden betydelig og gi barna fritiden tilbake.