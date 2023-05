Helseministeren villeder om Ullevål

Ministeren skriver at planene om nedleggelse av Ullevål (bildet) innebærer at sykehuset styrker sin beredskapsevne. Berørte fagmiljøer har konkludert med det omvendte, skriver innleggsforfatteren.

Det gjelder den største enkeltbeslutningen vår felles helsetjeneste har vært stilt overfor.

15.05.2023 20:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Tirsdag 16. mai behandler Stortinget Venstres representantforslag om å stanse arbeidet med nedleggelse og oppsplitting av Ullevål sykehus. I den anledning har helseminister Ingvil Kjerkol (Ap) forfattet en uttalelse til behandlingen i helse- og omsorgskomiteen.

I brevet villeder ministeren komiteen om de faktiske forholdene rundt nedleggelse av Ullevål.

Beredskapsevnen

Ministeren skriver at planene om nedleggelse av Ullevål innebærer at sykehuset styrker sin beredskapsevne. Realiteten er at de berørte fagmiljøene i to grundige rapporter har konkludert med det omvendte.

Også de eksterne ekspertene som har vurdert dette spørsmålet, påpeker at beredskapsevne og akuttfunksjoner svekkes.

Ministeren skriver at bredden i behandlingstilbudet ved samling på Rikshospitalet vil bli større enn dagens tilbud på Ullevål. Realiteten er at grunnlaget for akuttvirksomheten vil bli sterkt svekket når hoveddelen av akuttpasientene skal flyttes til Aker.

Vesentlig rimeligere løsning

Om alternativet til nedleggelse – utvikling og samling på Ullevål – skriver ministeren at det er opplagt at dette ville blitt en mer kostnadskrevende løsning enn vedtatte planer.

Men en uavhengig ekspertgruppe bestående av arkitekter, ingeniører og økonomer har påvist nettopp det motsatte – at gradvis samling på Ullevål vil bli en vesentlig rimeligere løsning. Investeringskostnadene vil bli 10–20 milliarder kroner lavere.

Ministeren gir også en fremstilling av at Oslo kommune har uttrykt støtte for planene i en høringsuttalelse i 2014. Realiteten er at dagens planer ikke var utarbeidet da kommunen ble spurt om sitt syn i 2014. Kommunen uttalte seg om helt andre planer.

Ministeren uttaler seg også om driftsøkonomien ved ulike løsninger og påstår at Gaustad-planen gir lavere utgifter og lavere personellbehov. Men erfaringer fra andre sykehus og andre land viser det motsatte. Store sykehus og sammenblanding av planlagt og akutte behandlingssløyfer øker personellbehovet og kostnadene.

Varige skadevirkninger

Kontroll- og konstitusjonskomiteen bør ettergå disse opplysningene.

Alt tyder på at konsekvensene av å videreføre dette prosjektet vil medføre store og varige skadevirkninger på det gode helsetilbudet som har vært bygget opp i regionen vår gjennom mange tiår.