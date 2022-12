Nav skal være sikkerhetsnettet

Rina Mariann Hansen Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester (Ap)

Vi ønsker at folk skal vite om de rettighetene de har, og at de som trenger det, søker hjelp hos Nav i den vanskelige tiden vi nå er inne i, skriver Rina Mariann Hansen, byråd for de sosiale tjenestene i Oslo.

Jeg oppfordrer alle som er i en vanskelig økonomisk situasjon, eller som sliter med å finne seg jobb, til å kontakte Nav.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R) stilte i sin kronikk i Aftenposten spørsmål ved om folk oppsøker Nav nå i en vanskelig tid. Nav-direktør Hans Christian Holte uttrykker bekymring for det samme.

Jeg deler den bekymringen og ønsker at flere tar kontakt med sitt lokale Nav-kontor for veiledning og hjelp. Som byråd for de sosiale tjenestene i Oslo er jeg opptatt av at de som nå sliter i møte med den økende prisstigningen, får den hjelpen de trenger og har krav på.

Sosialhjelp er samfunnets siste sikkerhetsnett. Vi som har ansvar for sosialhjelpen i kommunene, må være tilgjengelige for våre innbyggere i en situasjon hvor de trenger hjelp.

Ytelser fra stat og kommune

Kommunene har en helt sentral rolle i Nav med ansvaret for de sosiale tjenestene.

Nav skal også virke sammen med resten av kommunenes velferdstjenester. Kommunene har sammen med staten et felles ansvar for Nav-kontorene. Mange brukere får ytelser fra både stat og kommune.

Sosialhjelpen er kommunens ansvar og det siste sikkerhetsnettet. Men dette sikkerhetsnettet må ofte tas i bruk fordi de statlige ytelsene ikke strekker til.

Nav tilgjengelig i nærmiljøet

I Oslo er vi opptatt av at den hjelpen Nav-kontorene gir, skal være tilgjengelig for dem som trenger det. Nav må være til stede i lokalsamfunnet, og derfor har vi i flere bydeler gjort Nav-tilbudet tilgjengelig i nærmiljøet.

Eksempler på det er Nav Grorud, som har kontortid på allmennpsykiatrisk poliklinikk og på Senter for rus og avhengighet. Nav Bjerke prøver nå ut en løsning for å kunne møte brukerne på en litt mer nøytral grunn enn inne på Nav-kontoret.

Vi prøver ut flere nye modeller for hvordan bydelene kan jobbe mer oppsøkende, særlig mot ungdom. Dette for å nå ut til ungdom som ikke selv oppsøker Nav, men som kan ha behov for hjelp til å skaffe seg jobb. Nav-veiledere er også tilgjengelige på seks videregående skoler i byen. Denne ordningen viderefører det statlige forsøket som den borgerlige regjeringen avsluttet.

Åpningstider som gjør det enkelt

Antagelig bør Nav jobbe mer oppsøkende landet over for at folk skal få mer informasjon om rettighetene de har.

Alle våre 15 Nav-kontorer er åpne for drop-in mellom kl. 9 og kl. 15. I Oslo har vi vært opptatt å ha åpningstider på Nav som gjør det enkelt for folk å få den hjelpen de har krav på.

Når Holte i sitt innlegg skriver at han har snakket med kommunene om åpningstider, gir han inntrykk av at Nav-stat ikke har ønsket å begrense åpningstidene på Nav-kontorene.

Selv om vi i Oslo har greid å bli enig om at Nav-kontorene skal være fysisk åpne på dagtid, er mitt inntrykk at det ikke har vært like høyt prioritert av fylkeskontor rundt om i landet.

Ønsker at folk skal vite om rettigheter

Målet er at alle som trenger hjelp og som ikke har andre muligheter enn å oppsøke Nav, skal få den hjelpen de trenger der. Jeg oppfordrer alle som er i en vanskelig økonomisk situasjon, eller som sliter med å finne seg jobb, til å kontakte Nav.

Vi har i høst dialog med organisasjonene som driver matutdeling, og har bedt om hjelp til å formidle informasjon om Nav og rettigheter til folk som står i matkø.

Vi ønsker at folk skal vite om de rettighetene de har, og at de som trenger det, søker hjelp hos Nav i den vanskelige tiden vi nå er inne i.