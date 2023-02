Det holder ikke med demenskor

14.02.2023 20:00

Som pårørende har jeg opplevd at moderniseringsiveren har gjort deltagelse stadig mer komplisert for dem med kognitiv svikt, skriver innleggsforfatteren.

Demenskoret er et fint trivselstiltak. Men det er også enda et eksempel på skjerming og særløsninger, ikke universelle utforminger og integrering.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

TV-serien «Demenskoret» har rørt Norge til tårer. TV-seerne har fulgt en gruppe som har demensdiagnose, og opplevd at menneskene i koret kom mer i fokus enn diagnosen. I kjølvannet tas lignende initiativer over hele landet. Korsang er plutselig nøkkelen til å gi demente i Norge et verdig liv.

Hadde det bare vært så enkelt.

Moderniseringsiver

Organisasjonen Alzheimer’s Disease International har en liste over hva et mer demensvennlig samfunn innebærer:

Fokus på personer. De som lever med demens, må inkluderes i planlegging, og man må fokusere på deres behov.

Lokalsamfunn. Det fysiske og sosiale miljøet må være tilpasset behovene til personer med demens.

Organisasjoner. Bedrifter og organisasjoner må utvikle demensvennlige tilnærminger og strategier.

Partnerskap. Støtte på tvers av sektorer og fellestiltak for å få til endringer.

Som pårørende har jeg opplevd at moderniseringsiveren har gjort deltagelse stadig mer komplisert for dem med kognitiv svikt.

Raske endringer knyttet til blant annet digitalisering har redusert mulighetene til å fortsette å mestre daglige oppgaver. Dette fører til utenforskap og depresjon, som igjen gir dårligere prognoser for den videre utviklingen av sykdommen.

De ulike formene for demens utvikler seg i ulik takt. Et fellestrekk er at deltagelse og mestringsfølelse bidrar til bedre liv og langsommere tap av funksjon.

Barrierer for deltagelse

Mens det lokalt jobbes for demensvennlige tiltak, går vi på samfunnsnivå i motsatt retning. Det viser endringene i Norge de siste 20 årene.

Demens gir ulik grad av funksjonshemning for ulike personer. Endringene vil også skje i forskjellig takt, avhengig av alder, miljø og hvor raskt endringene i hjernen skjer. Man kan fortsette i lang tid å ha et liv der man deltar og gjør egne valg, bare forholdene legges til rette.

Raske endringer som påvirker det daglige livet, skaper barrierer for deltagelse. Dette har ikke bare negativ innvirkning på selvfølelsen, men også på utviklingen av sykdommen.

Eksempler på moderniseringer som har gjort livet med demens vanskeligere, finner vi overalt:

Innføring av selvbetjente kasser.

Overgang til digital radio.

Utfasing av fysiske billettkjøp.

Tvungne nettbankløsninger.

Alle disse endringene betyr effektivisering og reduserte kostnader. For personer med demens innebærer de samtidig at enkle oppgaver man kunne mestre selv, nå blir til et møte med frustrerende teknologi.

Mens en ansatt i kassa eller i banken kan tilpasse seg kundens behov, krever de nye løsningene at brukeren tilpasser seg. Ellers blir det umulig å få gjort det du skulle.

Enda et eksempel på særløsninger

Når evnen til å lære ny teknologi begynner å svikte, hindres tilgang til en rekke tjenester. Løsningen blir som regel at pårørende må ta over.

Demenskoret er et fint trivselstiltak. Samtidig er et kor der alle medlemmene har demens, enda et eksempel på at man fokuserer på skjerming og særløsninger, og ikke på universelle utforminger og integrering i samfunnet generelt.

Som tilnærming til en funksjonshemning er dette som om man hadde laget egne bygninger for rullestolbrukere.