Jeg var overbevist om at vi ikke lot terroristen vinne i 2011. Nå er jeg ikke så sikker.

Guri Melby Kunnskaps- og integreringsminister (V)

Når starter valgkampen, med mye vekt på politisk uenighet. Jeg lover å ta til motmæle mot hat og farlige holdninger, selv om det ikke rettes mot meg, skriver Guri Melby, partileder i Venstre.

Vi har fortsatt en jobb å gjøre, og jeg burde gjort mer.

22. juli 2021 skal vi minnes dem vi mistet, og markere avstand til tankegodset som ledet til terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya. Og tenke gjennom hva hver av oss kan gjøre for å forhindre at det skjer igjen.

Selv har jeg ikke gjort nok. Delvis fordi jeg synes det har vært vanskelig å delta i debatten. Det har ikke vært min sorg, mitt traume. Terroristen angrep verdier jeg selv står for, men det var ikke mitt parti som ble angrepet.

Ansvaret hos folkevalgte

Jeg kjenner ingen som ble drept eller såret, og jeg har ikke fått hatmeldinger som hindrer meg fra å delta i offentlig debatt. Men det er ingen unnskyldning for å ikke ta mange av de slitsomme debattene og et sterkere oppgjør med dem som hater.

For hatet rammer ikke bare den det rettes mot, men et helt demokrati og setter rammer for hvem som tør å ta del i det. Gjerningsmannen kan fengsles, men ikke ideene hans. Vi har fortsatt en jobb å gjøre. Ansvaret ligger spesielt hos oss som er folkevalgte, til å forvalte demokratiet vårt og menneskene i det.

Jeg har stor respekt for måten AUF håndterte krisen som rammet dem, på. De har stått sammen, aldri glemt, alltid kjempet for sine verdier i møte med hatefulle krefter som vil fellesskapene våre til livs.

Den kampen skal de ikke stå alene i. Vi som tilhører andre partier, skal støtte dem. Det har vi ikke vært gode nok på det siste tiåret.

Ulike partier, felles verdier

Nå starter valgkampen, med mye vekt på politisk uenighet. Jeg lover å ta til motmæle mot hat og farlige holdninger, selv om det ikke rettes mot meg. For selv om vi er ulike partier, deler vi grunnleggende verdier.

Jeg var overbevist om at vi ikke lot terroristen vinne i 2011. Nå er jeg ikke så sikker. Holdningene hans dukker stadig opp i debatt og handling. Mange av oss mente at valget og rettsprosessen etter terroren viste at det norske demokratiet fungerte. Bygget på en felles idé om at alle mennesker er ulike, men like mye verdt. Nå har vi også lært mer.

Kunnskapen om at hatet fortsatt finnes blant oss, gjør at vi ikke bare må minnes. Vi må snakke om det. Og sørge for at ingen er alene i kampen, slik AUF i for stor grad har vært.

Oppgjør er ikke en éngangsforeteelse. Rettssalen rommer ikke alt. Hat blomstrer der motstemmene tier. Vi er ikke ferdige. Som Frode Grytten sa: «Hei, hei, på tide å stå opp og endre verda.»