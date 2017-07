Kjøper jeg en enkeltbillett på papir fra Oslo S til Nationaltheatret, er den gyldig for 60 minutter i sone 1. Men turen tar kun tre minutter. Jeg har da all rett til å gi billetten videre til noen som trenger den etter at jeg har kommet meg frem.

Ruter skriver på sine nettsider at «alle våre billetter er upersonlige, så du kan dele billetten med andre når du ikke bruker den selv». Min klient har løst dette uten å måtte fysisk låne ut mobiltelefonen sin, men gjennom en app. At noe sånt skulle være mulig i 2017, er det kun Ruter som mener er overraskende og straffbart.

Delingsøkonomi i praksis

Premisset i tjenesten er at min 19-årige klient leier ut billetten sin når den ikke er i bruk. Appen bygger på en forretningsmodell i samsvar med definisjonen om delingsøkonomi.

Appen utfordrer Ruters prisstruktur ved å utnytte en billett man eier, men som ikke er i bruk. Parkeringsselskapene har vært gjennom en lignende utvikling, hvor de har gått over til kun å ta betalt for den tiden man står parkert.

Av frykt for å miste inntekter bruker Ruter tiden til å juridisk forfølge en kreativ sjel istedenfor å oppdatere sine produkter og tjenester i tråd med nye trender og muligheter.

Ruter evner ikke å utvikle seg

Ruters uttalelse om at dette er det «mest sofistikerte forsøket på å selge falske billetter», sier mest om hvordan Ruter har misforstått den digitale tidsalderen. Denne appen handler om å dele på en vare når den ikke er i bruk. Når Ruter tillater å dele en billett – så lenge det ikke er digitalt – så har vi en aktør som ikke evner å utvikle seg med tiden.

Det er essensielt at store aktører som Ruter er med på å styrke kreativitet blant unge mennesker, heller enn å bruke tiden sin på å kneble oppfinnsomme og kreative 19-åringer. Jeg håper denne ukens politiavhør av 19-åringen blir siste gangen han trenger å møte opp hos politiet for å være en innovatør. For han kommer ikke til å slutte med å utfordre Ruters prisstruktur.