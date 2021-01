Jeg innrømmer det. Jeg er medvirkende til butikkdøden i Oslo. Dette er årsaken.

Til dere journalister: Dere må ikke sove!

I intervjuet «Mitt Oslo» advarer Fenaknoken-innehaver Eirik Bræk om butikkdød i hovedstaden: «Gatebildet taler for seg, hvis de bare gadd å kikke etter: Tomme næringslokaler. Ingen trafikk. Nesten ikke folk.»

Jeg innrømmer at jeg er medvirkende til butikkdøden i Oslo. Årsaken er at jeg er blitt tvunget til å endre handlevanene mine.

Oslo sentrum er ikke lenger tilgjengelig for sånne som meg.

Ingen p-plasser å oppdrive

Jeg representerer kjøpesterke kvinner med stor familie, stort handlebudsjett, innkjøpsansvar til daglig drift av hus, hjem, familiehendelser, bursdager, konfirmasjoner, jul, påske, bryllup, forbruksvarer, klær og fritidsartikler.

Tidligere kjørte jeg regelmessig ned til Rådhusplassen, parkerte, handlet inn varer for fire-femsifrede beløp, lempet varene inn i bilen og kjørte hjem. Jeg var intet unntak. Alle kvinner i min krets gjorde det samme.

Det er ikke lenger fysisk mulig. Det finners ikke parkeringsplasser i akseptabel gangavstand.

Innkjøpsansvarlige i husstandene planlegger handlingen på en annen måte nå. Handlingen foregår utenfor byen. Det har for min del medført 50 prosent økning i kjørte kilometer pr. år, men det får så være.

Byrådet hevder det er flere gående i Oslo, «ifølge deres tellinger». Jeg registrerte at de valgte å telle gående da det var sportsarrangement i Oslo. Min personlige erfaring er at Oslo er tom for mennesker på dagtid.

Byen gjøres utilgjengelig

Før var bybildet preget av mennesker i alle aldre. Nå er byen rensket for eldre. Du ser ikke lenger gamle damer med handleposer og håndveske. Du ser ikke yngre kvinner med barn på handletur.

Du ser heller ikke folk med fysiske funksjonshemninger. De få gående du ser, er unge og spreke, pluss en økende andel syklister og elsparkesykler. Men de handler ikke nok til å holde butikkene og arbeidsplassene i handelsstanden i live.

44 prosent av befolkningen har en eller annen form for fysisk funksjonshemning, ifølge SSB. Vi er tallmessig svært mange som ikke kan bruke sykkel, sparkesykkel eller offentlig kommunikasjon. Jeg synes det er merkelig at ingen reagerer på at byen gjøres utilgjengelig for en stor gruppe av innbyggerne. Jeg antar at det er en planlagt strategi.

De vet hva de gjør

Byen omgjøres nå til en lekeplass for unge, friske, barnløse folk som bor i små leiligheter med minikjøkken. De spiser ute mens de leter etter en partner. De handler ikke stort. De holder ikke liv i spesialbutikkene i sentrum.

Det eneste de holder liv i, er kafeene, treningssentrene og sparkesykkelfirmaene.

Politikere er ikke dumme. De vet hva de gjør.

Til dere journalister: Dere må ikke sove! Oslo brenner! Utrensking av folk på grunnlag av fysiske ferdigheter er en uakseptabel handling. Det er moralsk forkastelig og gir assosiasjoner til politiske styringsformer de færreste ønsker å se igjen.