Industrien har fulgt smitteverntiltak

Stein Lier-Hansen Administrerende direktør, Norsk Industri

Nå nettopp

Det er ingen indikasjoner på at innleie av utenlandsk arbeidskraft har noe å gjøre med at Oslo er episenter for smitte, mener Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

Våre verft har siden i sommer gjort nettopp det FHI i desember anbefalte som den faglig sett beste metoden.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt årsakene til økt smittespredning i Norge. Senest har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) spredt påstander om at arbeidsinnvandrere har fått karantenefritak, mens nordmenn har vært på dugnad. Det er en meningsløs og upresis påstand.

Det er ingen indikasjoner på eller belegg for at innleie av utenlandsk arbeidskraft til norsk industri har noe å gjøre med at Oslo har vært og er pandemiens episenter. Ikke bare ligger våre bedrifter milevis fra Oslo, de har i månedsvis fulgt følgende prosedyrer:

• Mange har gjennomført en såkalt nulltest i hjemlandet før innreise til Norge – lenge før myndighetene tenkte slik. De som tester positivt før avreise, blir ikke hentet inn.

• Etter ankomst til Norge testes de innleide umiddelbart. De bor isolert i brakkeleirer eller hotellrom med vakthold og strenge prosedyrer. De som tester positivt, blir isolert. Øvrige tar en ny test etter tre dager.

• De som etter test 2 i Norge etter syv dager tester negativt, er fristilt fra karantene. De som tester positivt, går i isolasjon.

• På sensommeren ba Norsk Industri og Rederiforbundet om obligatorisk testing av alle som ankommer Norge, slik vi har innført for innleid arbeidskraft til verftene.

Jeg forventer at Raymond Johansen gjør som Ap-leder Jonas Gahr Støre gjorde forleden: Han må skille mellom store og seriøse bedrifter og arbeidsinnvandrere som ankommer Norge enkeltvis eller i små grupper og bor i det sivile samfunn, herunder i Oslo.

Vi må kunne forvente at byrådslederen makter å adressere sin kritikk mer presist og ikke skjærer alle arbeidsgivere over en kam. Våre verft har siden i sommer gjort nettopp det Folkehelseinstituttet i desember anbefalte som den faglig sett beste metoden, både for å hindre importsmitte og for å sikre en mest mulig effektiv smittesporing.