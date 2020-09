Kort sagt, mandag 14. september

Debattredaksjonen

8 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Akupunktur ved fødsel. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nedlatende og autoritær holdning overfor fødende

Mange kvinner ønsker en naturlig fødsel så langt det er mulig uten å ta i bruk medikamentelle metoder. Det er en utstrakt bruk av akupunktur verden over. Grunnene er et direkte ønske, erfaring fra tidligere fødsler og opplevd effektivitet, spesielt av jordmødre. Dette er en valgfrihet fødende har rett til.

Uviten-spaltist Marit Simonsen (tidligere leder for foreningen Skepsis, som jobber aktivt mot alternativ behandling) mener akupunktur bør ut av fødestuen. Hadde hun undersøkt effekt av akupunktur under fødsel, hadde hun ikke påstått at akupunktur ikke virker.

Jeg kjenner studier som viser at akupunktur har effekt mot fødselssmerte. Det kan bidra til at kvinnen mestrer smerte bedre, tar bedre kontroll over prosessen og får en god fødselsopplevelse. Akupunktur bidrar også til avspenning, redusert bruk av medisinsk smertelindring og epidural. Det er en trygg behandlingsmetode med få eller ingen bivirkninger.

Jordmødre og gynekologer som har et godt grunnlag for erfaringsbasert kunnskap og forskning, anbefaler akupunktur. Jegser ikke bort fra at Simonsens jordmor har erfart at akupunktur bidrar til at kroppens egen fysiologiske prosess kommer bedre i gang og således fremskynder fødselen.

Anette Koppang, akupunktør, nestleder i Akupunkturforeningen

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter