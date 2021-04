Uten dokumentasjon blir Tvedts bekymring bare synsing

Øyvind Kvernvold Myhre Forfatter og fysiker

Om ytringsfriheten her i landet er alvorlig truet, har denne trusselen i hvert fall ikke rammet professor Terje Tvedt, skriver Øyvind Kvernvold Myhre. Foto: Stig B. Hansen

Terje Tvedt fortsetter å skrive om koronaen og smitteverntiltakene uten å forholde seg til ett eneste tall.

Dette er et svar til Terje Tvedt, som i to innlegg har kritisert myndighetene for å være for opptatt av smittetall.

Siden jeg åpenbart har mye større respekt for tall enn det professor Terje Tvedt har, får jeg hjelpe til litt:

I Storbritannia er det pr. dato (23. april) registrert 127.345 dødsfall som skyldes covid-19. Det utgjør 0,2 prosent av befolkningen. Tallet ville ha vært mye høyere hvis ikke regjeringen hadde satt inn svært strenge tiltak for å begrense smitten – strengere enn noe vi har sett i Norge.

Kritikken mot Boris Johnsons regjering har likevel vært knallhard. Den har hovedsakelig gått ut på at myndighetene lot smitten få god tid til å spre seg i hele befolkningen før de satte inn særlig kraftige tiltak.

Overdødelighet i Spania

Mange andre land gjorde omtrent som Storbritannia: De nølte med tiltak inntil smitten hadde spredt seg så mye at de ble tvunget til å stenge ned med midler som aldri ble aktuelle i Norge.

Ifølge en studie fra det polytekniske universitetet i Madrid hadde Spania i 2020 en overdødelighet på 24,4 prosent sammenlignet med snittet for 2016 til 2019. Storbritannia hadde 17,9 prosent overdødelighet, mens Norge hadde 0,1 prosent.

Hadde Norge hatt proporsjonalt like mange koronadøde som Sverige, ville det nå ha vært registrert 7448 dødsfall her i landet – ikke 735, som er det faktiske tallet. Tvedt klarer ikke å se at det ene er noe bedre enn det andre. Han klarer heller ikke å forklare hvilke samfunnsverdier Sverige har ivaretatt så mye bedre enn Norge, at et forholdstall på over 10 i antall døde blir mindre viktig.

Begrenset ytringsfrihet?

Tvedt ordlegger seg fortsatt som om myndighetenes koronatiltak utgjør trusler mot demokrati og ytringsfrihet uten å påvise at det er innført en eneste begrensning i ytringsfriheten eller i våre demokratiske rettigheter. Uten dokumentasjon blir slik bekymring bare synsing.

Det er også verdt å merke seg at bekymringen for ytringsfriheten kommer fra en person som på kort tid har ytret seg om samme sak på tilsammen 6,75 helsider på landets mest leste debattsider. Så om ytringsfriheten her i landet er alvorlig truet, har denne trusselen i hvert fall ikke rammet professor Tvedt.