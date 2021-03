Det blir lite hyttekos i påsken for ungdom i Oslo øst. Her er et forslag.

Steven Ray Wilson Professor, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

29 minutter siden

Stovner er blant stedene i Norge med flest smittetilfeller. Her står folk i kø på koronateststasjonen på Rommen i Stovner. Foto: Torstein Bøe/NTB

Vi må tenke utenfor boksen.

Det er mye snakk om at det skal skje ytterligere nedstenginger i Oslo. Ventede tiltak er ofte sett i sammenheng med påskeferien. Det forventes at folk drar til hytta, muligens med en koselig tur innom bensinstasjonen og bolleutsalget Bolleland. Derfor snakkes det om lockdown både før og etter ferien.

Men selv om det er allerede er lite å finne på, har smitten skutt til værs. I Groruddalen er smittetallene dramatiske, særlig blant ungdommen. For mange av disse er det lite hyttekos og boller å spore i påsken. Å tro og forvente at de skal sitte hjemme i trange leiligheter med familien med stengt skole før, under og etter påsken, er nesten som å tro på påskeharen.

Dette betyr ikke at de er uansvarlige. Ungdommen har vist en enorm tålmodighet og dugnadsinnsats under hele denne pandemien. Men vi begynner å nærme oss et punkt hvor ting kan skli helt ut.

Derfor foreslår jeg at for bestemte bydeler som ikke lengre har ressurser til å takle tidenes brakkesjuke, at man tenker litt utenfor boksen. Et eksempel kunne vært å pilotere en åpning av treningssentre for ungdom på Stovner, men med svært strenge rutiner og booking.