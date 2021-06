Skolen er på avveie når den gir belønning uten bevissthet

Stein Conradsen Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda

Fokus på belønning fører til mindre indre motivasjon, dårligere samhold mellom elevene og dårligere forhold mellom elever og lærere

En skole i Oslo skal ha belønnet elevene som fikk best karakterer, med gavekort. En av elevene skriver i Aftenposten hvor meningsløst dette opplevdes for henne og trolig mange flere. Rektors tilsvar er nesten mer urovekkende enn den meningsløse praksisen i seg selv: Hun har ingen begrunnelse.

Rektor Linn-Siri Jensen på Nydalen skole viser til at dette er «vanlig», og at de belønner en hel del forskjellige typer innsats på skolen. Som om det gjør saken bedre.

Det finnes betydelig norsk og internasjonal pedagogisk forskning på elevmotivasjon og læringsmiljø. Så godt som ingen av disse studiene tilsier at ytre belønninger bidrar til bedre motivasjon, større trivsel, mer læring eller andre ønskelige virkninger.

Slike undersøkelser konkluderer for det aller meste med at fokus på belønning i form av både målbare resultater eller enda verre – pengegaver – fører til mindre indre motivasjon, dårligere samhold mellom elevene og dårligere forhold mellom elever og lærere. (Eksempler på slike studier er John Hatties Visible learning (2009) og Einar M. og Sidsels Skaalviks Skolen som læringsarena (2018).

Skribenten og eleven sier det veldig treffende: Hvor var anerkjennelsen og fokuset på innsats, stå-på-vilje og gjennomføring?

Belønning fungerer ikke

En mye mer utviklende tilnærming i skolearbeid er å fokusere på fagenes mening, og at elevene får utfordringer som er både krevende og overkommelige.

De bør også få oppleve det som verdifullt å gjøre en personlig innsats og å oppnå noe i samarbeid med medelever. Det krever lærere og skoleledere som er tydelige, kommuniserende, som bryr seg om elevene og er faglig engasjerte.

Man kan kanskje tenke seg at det i teorien vil være sånn at elever er uinteresserte i det som skolen holder på med, for eksempel å lære seg et godt språk, få en forståelse av matematiske prinsipper, lære yrkesstolthet i et håndverk eller få sunne holdninger til demokrati og medmennesker. Så vil slutningen da være at de som går på skolen, må motiveres av noe som ikke har noe som helst med kunnskap, ferdigheter eller gode holdninger å gjøre: belønning.

Fungerer det? Nei.

