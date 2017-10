Etter en episode av «bloggerne», er det en ting jeg synes bør diskuteres — og det er at ikke alt hører hjemme i offentligheten.

NRK mottok et drøss med klager da programleder Faten gikk med hijab på TV. Men når TV 2-serien Bloggerne viser et klipp av at den 21-årige bloggeren Anna Rasmussen tilsynelatende har sex med kjæresten sin på TV, da er det ingen som sier noe. Ikke et pip.

Er vi blitt så redde for å støte en ung blogger, eller synes folk det er greit at TV 2 bruker dette som underholdning?

Selv om noen personer ønsker å dele ALT, inkludert sexliv, og dette sikkert er noe enkelte folk er nysgjerrige på og vil se, er det ikke dermed sagt at dette er noe TV 2 bør sende.

At bloggere uansett kan publisere slikt innhold selv på bloggene sine, er en ting, men da får de gjøre det for egen regning.

Det er noe annet at en stor redaksjon godkjenner publiseringen. De har tross alt ansatte journaliser som skal vurdere de fagetiske hensynene som gjør seg gjeldende, og her er det mange etiske problemstillinger som melder seg.

«Danger by assosiasjon»

For det første hensynet til å verne personer mot seg selv. Når man er ung, er gjerne ikke alt man gjør like gjennomtenkt, og det som kommer på TV kan følge en i lang tid etterpå. I tillegg kommer hensynet til dem rundt personene.

Bloggeren i det omtalte klippet har bygget opp en merkevare på det å være mamma. Man kan si at det foreligger en «danger by assosiasjon» ved å være barnet til foreldre som har sex på TV.

Det er kanskje ikke så kult den dagen noen googler navnet ditt. Det samme gjelder for øvrig de som har samtykket til å være med i programmet uten å vite om at det aktuelle klippet ville bli en del av innholdet.

Mange vil nok innvende at folk allerede har hatt sex på TV lenge, i Big Brother og Paradise Hotel. Og forstå meg rett, jeg synes ikke det store fokuset på sex i disse programmene er en bra ting. Men de tilfellene er likevel annerledes, da seerne er kjent med konseptet og vet minimalt om deltagernes privatliv.

Henvender seg til unge mennesker

I bloggerne er konseptet at de som er med skal dele av seg selv og sin hverdag. I seks sesonger har dette blitt gjort uten sexvideoer. Det omtalte klippet kom dermed helt ut av det blå, og jeg som seer ble bare oppriktig trist over at det har gått så langt. I tillegg er det et veldig viktig poeng at «bloggerne» henvender seg til unge folk.

At seerne blir invitert opp i sengen og under dynen til folk, hva slags signaler sender det?

Spesielt i en tid hvor det prates mye om nettvett, skulle en tro at en av landets største medieredaksjoner så samfunnsviktigheten av å ikke totalt viske ut skillet mellom offentlighet og privatliv.

Selv om det er fullt lovlig for TV 2 å publisere slik innhold, bør vi spørre hva som er poenget med det. Jeg for min del ser ingen.