Bygg nytt hotelltårn på Tryvann | Trygve Sunde Kolderup

Opplevelsesturisme er den ferieformen som vokser raskest, og har turister som legger igjen mye penger. Hvorfor satser ikke Oslo mer på å ta en rolle som «The outdoor capital of the world»? Og når FM-nettet slukkes i september og gjør Tryvannstårnet overflødig, bør det erstattes med et høyt signaturhotell på Tryvann som kan løfte Oslos reiselivsnæring til nye høyder.

I norsk, naturbasert reiseliv er det mye Oslo ikke har: Oslo ligger langt fra de mest spektakulære fjordene. Hovedstaden mangler de høyeste toppene og de bratteste fjellsidene. Nordlys opplever man best andre steder, og midnattssolen sees først 1000 kilometer lenger nord.

Samtidig er det mye Oslo har: Alpinbakkene på Tryvann er mer enn lange nok for en kineser som aldri har sett snø. En dansk skiturist kan gå med slalåmstøvler fra danskebåten og rett i Tårnbakken. Oslo har hundrevis av kafeer, barer og utesteder; flere av dem med afterski-muligheter langt over det man finner på de tradisjonelle alpestedene.

Høy betalingsvilje

I likhet med så godt som samtlige andre europeiske hovedsteder kan vi skryte av attraktive museer, «pulserende» nabolag og en internasjonal restaurantscene. Men for en brasilianer på europatur, kan feriens høydepunkt bli en kald, stjerneklar natt under åpen himmel i Nordmarka eller en guidet sykkeltur med overnatting og vafler på DNT-hytta på Kobberhaugen.

Stein Bjørge

Betalingsvilligheten for en sånn naturopplevelse er langt høyere enn prisen på inngangsbilletten på Munchmuseet eller Nasjonalmuseet. Og Operaen og Rådhuset sees aller best fra en kajakk på fjorden. Jeg tør påstå at ingen steder i verden er kombinasjonen av eksklusiv shopping, kultur, konserter, Michelin-restauranter og naturopplevelser bedre enn i Oslo.

VisitOslo, markedsføringsselskapet for Oslo-regionen, gjør mye bra, men i markedsføringen av kulturarrangementer, konferansemuligheter, Barcode og highend-shopping, er det mest unike med hovedstaden glemt: marka og fjorden. Dette må løftes frem og få sin velfortjente plass i Oslos reiselivsstrategi.

Tårnhotell på Tryvann, ikke Bislingen

På Bislingen utenfor Oslo har arkitektkontoret Snøhetta tegnet et tårnformet signaturhotell i massivtre. Høye miljøambisjoner og bærekraftsfokus er gjennomgående i hotellplanene, men det hjelper ikke at energibehovet skal dekkes av vind og biobrensel. Fordi Bislingen ligger tett på markagrensen, har byggeplanene vært kontroversielle. I stedet for å ligge et sted der tårnet fremstår som et unødvendig stort inngrep i naturen, bør hotellet heller oppføres på Tryvannshøgda, stedet i Oslo som sannsynligvis flest assosierer med høye tårn.

Det er allerede ti år siden Tryvannstårnet stengte for besøkende. Når FM-nettet slukkes i høst, har tårnet som i sin tid ble bygget for å sende tv- og radiosignaler, ikke lenger noen funksjon. Tårnets videre skjebne er uviss – noen vil bevare og noen vil rive.

Et nav for naturbaserte aktiviteter

Bygget er et landemerke, sier rivingsmotstanderne, men Byantikvaren vil ikke kreve at det vernes. Blir kringkastingstårnet stående, vil det kreve millioninvesteringer før det kan brukes til nye formål. Rives tårnet, bør signaturhotellet som er tenkt på Bislingen i stedet flyttes til Tryvann. Det 12-etasjers høye hotellbygget passer nemlig langt bedre der hele Oslo i dag er vant til tårnformasjoner, enn på «urørte» Bislingen. Selv om naturbaserte aktiviteter har en ufortjent liten plass i VisitOslos profileringsstrategi, vil signaturbygget kunne levere på markedsføringsselskapets satsingsområder kultur, byutvikling og bærekraft og gjøre turistene mer oppmerksomme på den fantastiske naturen som omgir hovedstaden.

På Tryvann vil det «nye» Tryvannstårnet kunne bli et overnattingssted, en turistattraksjon og samtidig vise frem miljøvennlig norsk arkitektur. Det vil også fungere som et nav for å tilgjengeliggjøre naturbaserte aktiviteter for betalingsvillige turister på jakt etter unike opplevelser.

Tenk høyt nok!

Nykjørte skispor, alpinbakker og stille naturopplevelser, i kombinasjon med signaturhotell i marka og 20-retters på Maeemo er unikt. Storsatsing på Tryvann – rett ved marka, alpinanlegget, skiløypene, sykkelveiene og stiene kan være det som løfter Oslo frem til en velfortjent posisjon som «The outdoor capital of the world».

Det er ikke bare i Nord-Norge og på Vestlandet at naturbasert reiseliv kan være en viktig vekstnæring. Også i Oslo kan vi skape bærekraftige opplevelser og naturbaserte arbeidsplasser i reiselivsnæringen.

Bare vi tenker høyt nok.

