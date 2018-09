Kort sagt, torsdag 20. september

Sammen skaper vi det beste kulturlivet

I en kommentar 5/9 skriver Maren Ørstavik om Akershus fylkes satsing på å utvikle nye dansetalenter. Frem mot 2021 vil fylket bidra med 17,5 mill. til dansekompaniet Guro Nagelhus Schia Productions. Dette er en satsing Kulturrådet stiller seg svært positive til.

I kommentaren kan det se ut som om fylket gjør dette fordi Kulturrådet ikke gir støtte til dansemiljøet i regionen. Det er ikke tilfelle. Bærum kulturhus er ett av åtte regionale kompetansesentra for dans, som får støtte fra Kulturrådet. De får også betydelige tilskudd fra flere av våre scenekunstordninger. I tillegg er det slik at Nagelhus ikke har søkt på den nevnte ordningen for basisfinansiering, eller noen av våre støtteordninger på dansefeltet.

Den omtalte avtalen innebærer et samarbeid om talentutvikling for barn og unge i Akershus. At det er politisk vilje til å satse på dans i regionen, er nettopp det samspillet Kulturrådet ønsker mellom regionalt og statlig nivå. I debatten rundt regionreformen har det kun vært snakk om å flytte på midler, og dermed se kulturforvaltning som et nullsumspill. Dette eksempelet viser at den beste måten å utvikle et bredt og godt kulturliv der vi kan ivareta både talentutvikling og det profesjonelle kunstlivet, er gjennom godt samspill mellom kommune, region og stat.

Mariann Komissar, kunstdirektør i Kulturrådet.