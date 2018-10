Peder Kjøs fortsetter også i sitt siste innlegg med «god-dag-mann-økseskaft»-svar knyttet til temaet jeg tok opp i min kronikk. Jeg registrerer videre at han forsøker å fremstille meg som en mørkedame som er mot åpenhet.

Fagetikk i praksis

Mitt anliggende var å reise en debatt knyttet til uheldige konsekvenser av den kommersialiserte åpenheten og psykologenes rolle i denne. Gjennom debatten konstaterer jeg at vi har ulik oppfatning av fagetikk i praksis.

Kjøs ser ingen betenkeligheter knyttet til de etiske dilemmaene som jeg utfordret ham på. Snarere benytter han anledningen til å fordreie mine argumenter.

Basert på de mange tilbakemeldingene jeg har fått, kjenner både fagpersoner og folk flest på et ubehag knyttet til den kommersialiserte åpenheten, men man kvier seg for å argumentere mot noe som i utgangspunktet var en positiv utvikling bort fra fortielse og skam.

Et faglig korrektiv til TVs blottstilling

Den gode, frigjørende åpenheten som kan skje her og nå mellom to mennesker i fortrolighet er underkommunisert. Et faglig korrektiv til medienes fremsnakking av at det er så bra for oss at personlig lidelse skal blottstilles på TV var nødvendig.

Vi kan ikke overlate til mediene å definere hva som er god folkeopplysning, ei heller gi faglig legitimitet til en form for kvasiåpenhet der unge mennesker eksponerer ømtålige tema fra en livsfase der de er sårbare.

Psykoterapi hører av mange grunner først og fremst hjemme i det gode «lukkede» møte mellom terapeut og pasient(er).