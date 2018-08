Kort sagt, torsdag 23. august

Bufdir har ingen bukk i denne havresekken

Jeg ser at Arne Børke fra Mannsforum mener Bufdirs undersøkelse om fedre i barnevernet er på linje med å la bukken passe havresekken. Han sier at Bufdir «har latt sine ansatte i barnevernstjenesten evaluere egne holdninger overfor fedre».

Svaret er nei. Bufdir har ingen styringsrett over de kommunale barnevernstjenestene, som denne undersøkelsen var rettet mot. Kommunene har selvstyre i Norge, og Bufdir er et fagdirektorat som i korthet skal gi råd og veiledning for blant annet å spille kommunene gode.

Når vi ser av forskningen at fedreinvolveringen i barnevernssaker kan være mangelfull, tok vi initiativ til å kartlegge situasjonen for å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag som kommunene kan legge til grunn for sitt arbeid for å sikre at fedrene blir godt ivaretatt i saker som omhandler egne barn.

Til debatten inviterte vi denne gang Reform – ressurssenter for menn, en stiftelse som jobber for at å inkludere menn i likestillingsarbeid. Det er beklagelig at Mannsforum mener vi ikke har lyttet tilstrekkelig til frustrerte fedre.

Mari Trommald, direktør Bufdir