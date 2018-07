Kort sagt, onsdag 25. juli

Sound of Music er ikke virkeligheten

Når Ingeborg Senneset i Aftenposten lørdag 21. juli skriver om «70-årsdagen for Nazi-Tysklands endelikt og Østerrikes frigjøring», har hun kanskje litt for meget inntrykk av Sound of Music, filmen som fikk en hel verden, inkludert østerrikerne selv, til å tro at Østerrike var et av de mange stakkars uskyldige landene som ble okkupert av det slemme Nazi-Tyskland (helt til Kurt Waldheim, som Østerrikes president, ble nektet innreise til USA).

Østerrike inngikk «Anschluss» høyst frivillig med Nazi-Tyskland, styrt av en østerriksk vegetarianer og avholdsmann, i 1938. Derfor ble ikke Østerrike frigjort, men besatt av seiersmaktene i 1945.

Akkurat som Tyskland ble Østerrike delt inn i en russisk, en amerikansk, en britisk og en fransk sone, og akkurat som Berlin lå Wien midt i den russiske og var selv delt inn i fire soner. Mens de tre vestmaktsonene i Tyskland dannet Forbundsrepublikken Tyskland, den russiske utropte seg til DDR i 1949 og Berlin forble delt til 1990, ble Østerrike med Wien samlet i en forbundsrepublikk i 1955, men kunne hverken søke om medlemskap i EEC/EF eller NATO.

Slik at 70-årsdagen for Østerrikes frigjøring ikke inntreffer før i 2025.

Matz Lonnedal Risberg, Oslo

Ikke les anmeldelsen!

Erlend Loes anmeldelse av Mamma Mia! Here we go again i Aftenposten 19. juli var ingen perle! Linken mellom handling, sanger og Loes ord er syltynn. Jeg så den første. Og så den andre i går.

Når Loe sier i innledningen av sin anmeldelse «at jeg knapt nok orker å kommentere (...) det som nødvendigvis måtte være et oppkok», så mener jeg faktisk at han burde latt være.

Det han nemlig bruker en stor del av anmeldelsen på, er å rakke ned på «en filmprodusent (...) for å ville gjenskape en suksess» Hva kan være galt med det?

Han kaller Mamma Mia en «temmelig sjarmerende film» og en «spekulativ musikal». Ærlig talt! Ellers påstår han at «Pierce Brosnan kjeder forresten livet av seg» og at Stellan Skarsgård og Colin Firth «tenker på hva de skal kjøpe for honoraret sitt når de kommer hjem».

Så sier han faktisk, på slutten, at «De som så Mamma Mia syv ganger, kommer antagelig til å se denne to eller tre. De som ikke så Mamma Mia, må ikke finne på å se denne».

Hva er dette for surmaget gulp? Skal du se Mamma Mia! Here we go again, må du ikke finne på å lese Erlend Loes anmeldelse.

Sissel Åkre, Drøbak

Vannscooterne herjer

Langs store deler av kysten raser vannscooterne, ofte i en voldsom fart. Ingen fugler er trygge. Østlandets nye nasjonalparker Færder og Ytre Hvaler blir brukt som ulovlig lekeplasser.

Andre verneområder, som fiske- og fulgeeldoradoet Saltstraumen i Bodø, har ikke engang egne restriksjoner på vannscootere. Ingen! Her er det bare å ta seg til rette, slik man kan langs det meste av den resterende, fuglerike kyststripen vår.

Inntil nylig hadde vi et lovverk som gjenspeilet en sunn omsorg for naturen. Det var nødvendig. På en vannscooter oppnår man høye hastigheter, og mens båter driver forbi, brukes vannscooter i større grad til lek. De kommer igjen og igjen – og igjen, med raske og uforutsigbare bevegelser.

Regjeringen fikk viljen sin, alt i frihetens navn. Man må spørre seg om hvor friheten til alle oss andre, inkludert fugleliv i livets mest sårbare fase, forsvant.

De negative virkningene for marint dyre- og fugleliv var godt kjent før liberaliseringen av lovverket. Rydd opp klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) – dette er trist og uforståelig.

Martin Eggen, Norsk Ornitologisk Forening