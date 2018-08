Synne Homble, i NSB, skrev treffende og godt om bildeling i Aftenposten i vår. Innlegget kom i forbindelse med at NSB planlegger å lansere et konsept for delte bybiler i Oslo sentrum.

Homble argumenterer godt og riktig for at bildeling kan redusere unødvendig bilbruk og antall biler i gatene. Hun viser til tall fra Transportøkonomisk institutt og erfaringer gjort i København og Vancouver.

Vi i Bilkollektivet kan bekrefte at dette også gjelder i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Kan verste fall øke bilbruken i bykjernen

Men, den positive effekten forutsetter at bildelingen erstatter privatbiler. Bybiler gjør ikke nødvendigvis det. Tvert om erstatter de kollektivtransport, sykkel og gange.

Bybilene er små elbiler plassert sentralt i byen og med relativt kort rekkevidde. De er både egnet og priset slik at det er mindre turer internt i bykjernen som blir mest aktuelt. Dermed kan Bybilene i verste fall bidra til å øke bilbruken og antall biler i gatene. Stikk motsatt av det som skulle være intensjonen.

Ikke konkurransefrykt

Bilkollektivet frykter ikke konkurranse, og tror at vår innsats for en grønnere by vil vinne frem over tid. Samtidig, og kanskje nettopp derfor, undrer vi oss over at et selskap som NSB lanserer et bybilkonsept som mest sannsynlig vil føre til mer unødvendig bilbruk og flere biler i gatene.