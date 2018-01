I Aftenposten 13. januar kan en lese at Norge var et drittland for amerikanerne under den store utvandringen. Journalisten viser til at norske immigranter bosatte seg for seg selv og tjente dårlig.

Artikkelen knytter dette til påstandene om president Donald Trumps vulgære uttalelser forrige uke. Men det angloamerikanske majoritetssamfunnet så aldri norske immigranter som et problem i kraft av å komme fra et fattig Norge.

Bevisst sin etnisitet

Artikkelen løfter frem noe som er lite kjent. Det er riktig at den norske immigrantgruppen var særlig bevisst sin etnisitet. De bosatte seg for seg selv utenom byer, giftet seg innad, beholdt lavtlønnede yrker og vernet om språket. Nå er det en utvikling med nyanser, men beskriver likevel hovedtrekkene.

Selv om dette virker som dårlig integrering, så var det nærmest en ønsket situasjon for amerikanerne.

De fattigste kom seg aldri over

En sentral feilslutning er at lavtlønnede arbeidere var ansett som et problem.

At norskamerikanere var lavere lønnet enn andre immigranter, førte ikke til negative holdninger. Det er etablert innen forskningsfeltet at de uønskede var katolikker, jøder og personer som førte en umoral (f.eks. prostituerte).

Dessuten sikret en privatisert fjern-kontroll av immigrasjonen at de fattigste, sykeste og andre uønskede, aldri kom seg over Atlanterhavet. Dette uttrykkes i de senere kvotelovene som søkte å ramme immigranter fra Sør- og Øst-Europa.

Misvisende om norskspråklig presse

Videre fremstilles sensuren av norskspråklig presse som et tiltak mot norske immigranter, men dette er misvisende.

For det første rammet sensuren all fremmedspråklig presse. Årsaken knyttes til frykten for spioner omkring første verdenskrig.

Fakta: Den norske utvandringen til USA I oktober 1825 kom det første norske skipet, "Restauration", med emigranter til USA. Skipet brakte 52 mennesker fra Stavanger til den nye verden.

Cleng Peerson regnes som opphavsmannen til den norske utvandringen til Amerika.

Fra 1836 tok emigrasjonen seg kraftig opp, men først i 1866 begynte masseutvandringen.

Det utvandret alt i alt 800 000 fra Norge.

Den første store bølgen av utvandrere kom fra 1866 til 1873. Den andre og største bølgen varte fra 1879 til 1893, og den tredje kom i det første tiår av 1900-tallet.

Nye lover på 1920-tallet sørget for at nesten all innvandring til USA stanset opp. Samtidig bidro en bedre økonomi i Norge til at færre nordmenn valgte å utvandre.

For det andre kunne den norskspråklige pressen bli unntatt kravet ved at høyt iakttatte norskamerikanere tilbød seg å avgi rapport ved betenkeligheter. Til sist var ikke nedleggingen av flere norskspråklige medier utelukkende grunnet sensuren, men grunnet generelle nedgangstider.

Nordmenn var en respektert gruppe

Den største feilslutningen dreier seg om en mangelfull forståelse for kontekst og samtid. Norske immigranter ble aldri mistenkeliggjort i kraft av å være fra et fattig Norge. I den grad de møtte mistenkeliggjøring, var det som del av en større immigrantkategori.

Paranoiaen kan ha ført til enkelthendelser, men i all hovedsak var norskamerikanere en respektert gruppe som var akseptert som nærliggende det angloamerikanske i kultur og religion. Da første verdenskrig ble avsluttet, avtok paranoiaen, og stoltheten over å ha norske aner ble mer eksplisitt.

Positive til norskamerikanere

Å forsøke å tvinge et historisk Norge inn i en «shithole»-kategori basert på økonomi, er en anakronisme som skapes av billig journalistikk. At det amerikanske majoritetssamfunnet var positiv til norskamerikanere, burde ikke være en fotnote, men er hovedtrekket i historien om amerikanernes holdninger overfor norske immigranter.