Nå skal det lages nye læreplaner i norskfaget. I det siste har flere advart mot å nedvurdere hvor viktig kulturdelen av norskfaget er, og mot å gjøre faget om til et rent redskapsfag.

Det som kalles kjerneelementer i faget, er nå på høring. I utkastet nedprioriteres kulturdelen av faget til fordel for det instrumentelle. Lesing av litteratur og kulturhistorie kommer nå under et kjerneelement som kalles «Tekst i kontekst».

Det er særlig to grunner til at jeg er skeptisk til de nye kjerneelementene:

1. Segregeringen

Den første grunnen er at vi tar bort muligheten for en del av elevene våre til å møte norsk kultur- og litteraturhistorie.

Samfunnet vårt er blitt mer segregert enn det var. Mer enn før trenger vi som folk å ha noen felles referanserammer. De elevene som ikke møter den kulturen og litteraturen som har formet samfunnet vårt i hjemmene sine, fortjener å møte den på den felles arenaen skolen er. Da må lærere få tid til å drive undervisning som overskrider det rent tekniske ved lesing. Opplevelse, refleksjon og dannelse må ivaretas må en bedre måte.

2. Omfanget

Den andre grunnen er at kjerneelementene i seg selv er for omfattende. Kjerneelementene skal igjen brytes ned til kompetansemål. Slik det ser ut nå vil disse bli så omfattende og styrende for norsklærerens undervisning at jeg er redd undervisningen blir mer standardisert og instrumentell.

Det viktige norskfaget ser dessverre ut til å bli redusert til tekst og kommunikasjonsfag. Skal vi se lyst på det er det hvert fall stor sannsynlighet for at vi vil gjøre det bra på PISA-testen de kommende årene.