Tellef Raabe skrev i Aftenposten lørdag 1. desember at «kommentatorene i landets største aviser utgjør en privilegert elite» og problematiserte at stadig mer digitalt innhold legges bak abonnementsløsninger.

Raabe fremmer en viktig problemstilling som det er verdt å diskutere.

Likevel går problemet dypere. Mye av den virkelige samfunnsdebatten foregår på lukkede Facebook-kontoer.

Vanskelig å få med seg

Som statsvitenskapsstudent er jeg over gjennomsnittlig interessert i hva som foregår i norsk offentlighet og prøver å følge debatten så godt jeg kan.

Privat

Problemet er at du må være Facebook-venn med samfunnsdebattanter, kommentatorer, politikere, forfattere, tenketank-assosierte personligheter og andre dersom du skal ha tilgang til den «sanne» diskusjonen.

Ofte er debatten allerede tatt på lukkede Facebook-kontoer og tråder før den treffer etablerte medier og norsk offentlighet.

Om du vil observere eller delta, må du altså sende disse personene en venneforespørsel på Facebook. Sjansen for at de godtar deg er minimal (her snakker jeg av egen erfaring).

Det er heller ikke sikkert de lar seg følge på Facebook, da flere har gjort «følg»-funksjonen utilgjengelig.

Dette betyr at det er vanskelig å få med seg debatten om du ikke har et offentlig navn, snakker høyt på Civita-frokoster eller har et solid akademisk renommé.

I det hele tatt å vite hvor de sanne debattene foregår krever mye kunnskap. Du må med andre ord selv være en del av samfunnseliten om du skal være observatør eller aktør i den offentlige debatten.

Demokratisk problem

Det er et demokratisk problem at diskusjoner som angår offentligheten, foregår bak lukkede dører.

Selvsagt skal en ikke kreve at man skal godta alle og enhver som venn på Facebook, men diskusjoner der personer kan sette dagsorden, prege offentligheten eller har reell makt, burde bli tatt i norsk offentlighet. Åpenhet er et viktig demokratisk prinsipp.

Om vi ikke kan lovfeste åpne Facebook-profiler, må vi finne en løsning som gjør at vanlige folk, som ikke tilhører den politiske eliten, også kan delta.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.