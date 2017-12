Denne oppryddingen støtter regjeringen. Ingen av oss foreslår at noen andre enn kunstnere skal sitte i komiteen.

I Aftenposten 4. desember spør forfatter Per Petterson hvem jeg lytter til når jeg nå foreslår en justering av dagens ordning for oppnevnelse av medlemmer i kunstnernes stipendkomiteer. Det er enkelt å svare på. Jeg har lyttet til det organet som har ansvaret for stipendkomiteene: Utvalget for statens kunstnerstipend. Et utvalg hvor to av fem medlemmer representerer kunstnerbefolkningen.

Det er de som har ansvaret for at stipendbehandlingen foregår i tråd med lov og forskrift, samt god forvaltningsskikk. Komiteene er utvalgets forlengede arm og sakkyndige, og jeg har tillit til at det er styrking av stipendbehandlingen og våre stipendkomiteer som ligger til grunn for utvalgets forslag til justering.

Armlengdes avstand til politikerne

Deler av Stortinget har tatt til orde for at dagens struktur bør beholdes.

Jeg håper ikke vi kommer i en situasjon der utvalget fratas nødvendig råderett, til fordel for mer detaljstyring fra Stortingets side.

Stortinget bør ikke overprøve et av våre fremste armlengdes-organer. Det er et tilbakeslag for kunsten å redusere makt fra vårt fremste kunst- og kulturkompetanseorgan, til mer politikermakt over kunsten og kunstnerne. Petterson skriver om hvordan stipendordningen har vært med på å gi norsk litteratur den styrken den fremstår med i verden i dag. Den beskrivelsen deler jeg.

Men dette dreier seg ikke om hvem som blir tildelt stipend eller om å trekke forfattere eller andre kunstneres kompetanse i tvil.

Det dreier seg om å innføre en ryddig forvaltning av et av fellesskapets viktigste kulturpolitiske virkemidler.

Både stortingsmeldinger og utredninger har pekt på nødvendigheten av å styrke kunstnernes og utvalgets autonomi siden tidlig 2000-tallet.

Den etterspurte justeringen vil imidlertid styrke legitimiteten samtidig som den sikrer fortsatt kunstfaglige vurderinger.

Forslaget handler om at kunstnerorganisasjonene heretter vil innstille kandidater fremfor å oppnevne. På denne måten vil utvalget i tilfeller der det er stor skjevhet med tanke på geografi, alder kjønn eller kunstneriske uttrykk ha muligheten til å be organisasjonene om å ivareta et større mangfold.

Tillit til kunstnere

At denne justeringen setter så store følelser i sving gir grunn til ettertanke. Særlig fordi kunstnerorganisasjonene selv har deltatt i endringsprosessen.

Vi har på flere punkter lyttet til krav og hensyn som har vært viktig for organisasjonene, men de har ikke ønsket å imøtekomme forslaget fra utvalget om endringen fra oppnevnelse til innstilling av kandidater.

Det betyr at 25 prosent av kunstnerbefolkningen fortsatt i realiteten nærmest er utestengt fra stipendkomiteer, nominasjonsprosesser og beslutninger om retningslinjer for komitéarbeid.

De har ikke tilgang til årsmøter eller generalforsamlinger hvor stipendkomiteene oppnevnes. Kulturdepartementets tillit til kunstnere er uavhengig av medlemskap i organisasjoner og fagforeninger, derfor vil vi nå legge til rette for at hele kunstnerbefolkningen skal kunne ha innflytelse.

Like selvfølgelig som at komiteenes arbeid i fremtiden skal baseres på kunstfaglige vurderinger er det at det i komiteene kun skal oppnevnes kunstnere. Dette endres ikke.

Slik sikrer vi både kunstfaglig bredde fra innstillingen, samtidig som utvalget får den nødvendige innflytelsen som trengs for å forsikre at stipendbehandlingen foregår lovmessig og i tråd med god forvaltningsskikk. Slik det er blitt tatt til orde for i femten år.

Endringene som er foreslått har beviselig kommet etter grundige utredninger hvor kunstnerne selv har vært involvert. Å gå inn for å overprøve et utvalg som er satt til å ivareta kunstnernes interesser er utidig politisk detaljstyring.

