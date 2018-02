I sin lederartikkel 1. februar 2018 forsvarer Aftenposten kommunenes frihet til å skrive ut eiendomsskatt.

«Slik frihet er viktig for å opprettholde lokal handlefrihet og et faktisk innhold i lokalpolitikken», hevder avisen.

Det er lett å ha sympati for en slik argumentasjon, men Aftenposten overser de viktige forholdene som gjør eiendomsskatten til en urettferdig skatt.

Eiendomsskatten er dypt urettferdig, ikke i første rekke fordi noen kommuner har og andre kommuner ikke har. Det er urettferdigheten mellom skattytere i samme kommune som er viktig.

Tar ikke hensyn til inntekt

Eiendomsskatten er usosial og urettferdig fordi den ikke tar hensyn til innbyggerens skatteevne. Skatten skrives ut uten å ta hensyn til inntekt eller formue. Skatten tar ikke hensyn til om boligen er belånt til pipa eller nedbetalt.

Det gjør at skattytere med god økonomi og stor skatteevne kan slippe unna, mens en barnefamilie med stort lån og middels inntekter kan skattlegges hardt. Det er den viktige årsaken til at eiendomsskatten må avvikles.

Avisen mister et viktig poeng

Jeg har sans for argumentet til Aftenposten om at velgerne ved neste lokalvalg kan gi uttrykk for hva de mener om eiendomsskatten gjennom å stemme. Men avisen mister et viktig poeng – eiendomsskatten på hytter blir stadig viktigere for kommunene. Hytteeierne har ikke stemmerett i kommunen, og i tillegg belaster de i svært liten grad kommunens tjenestetilbud. Hytteeierne bidrar mye og får lite tilbake. De har heller ikke mulighet til å påvirke styringen av kommunen gjennom stemmerett.

Det finnes andre måter å gi kommunene økt lokal frihet. Lokalt skattøre som knytter skatt til betalingsevne og en større andel av selskapsskatten, er to muligheter.