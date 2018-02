På tampen av fjoråret, i en kronikk i Klassekampen, ropte en professor et kraftig varsku om tingenes tilstand. Erling E. Guldbrandsen karakteriserte der instituttledere, dekaner og rektorer som «marionetter i et absurd nullsumspill», «der alle læresteder – lokale eller nasjonale – skal konkurrere med milliardaktører som Harvard University», om eksterne midler og internasjonale publikasjonspoeng.

Resultatet er at det i praksis blir umulig å bruke regulær arbeidstid til å forske på norsk musikkhistorie eller det bredt sammensatte norske musikklivet.

Manglende refleksjon

Det begynner å bli en stund siden grunnleggeren av instituttet, Olav Gurvin, insisterte på å invitere det levende musikklivet inn i undervisning og forskning. Feltet har i løpet av de senere årene gradvis avlært seg forventningen om akademisk interesse fra andre enn særlig interesserte, og altså ulydige, forskere.

Nå gjelder selvsagt ikke dette bare norsk musikkvitenskap. Frustrasjonen over den instrumentelle internasjonalisering og anglifisering av akademia gjør seg gjeldende på bred front.

Men la meg nå sende en melding fra én som har skoen på, og kjenner hvor det smerter, til de nye ministrene for kultur på den ene side, og forskning og høyere utdanning på den andre. Kanskje Trine Skei Grande og Iselin Nybø kunne snakke sammen, om hvordan kunst og akademia bør ses i sammenheng, ikke minst når det gjelder refleksjon rundt norske verdier?

Bruk og kast?

Vi er gode på å støtte opp under og finansiere kunst og kultur her i landet, og det må til, om vi skal klare å holde på vårt eget i den globale underholdningsdigelen. Man skulle tro at det da også ville være viktig å evaluere og forsøke å forstå omfanget av og kvaliteten på det som skapes?

Det er det motsatte som skjer, i hvert fall i den ikke-kommersielle enden av musikklivet. Dokumentasjon av fremføringer overlates i økende grad til de involvertes private initiativ, anmeldelser nedprioriteres, og som Guldbrandsen påpeker: Selv fugleperspektivet, forskningen, blør.

Er vi kommet dit at vi blåser i hva som skapes av ny kunst og musikk her i landet, så lenge støtteordninger ruller og går og kunstnerne forberedes på at de bare må bli flinkere entreprenører og gi publikum det publikum vil ha? Det andre, det som kunstnere ikke kan la være å lage, det som ikke genererer digitale klikk, teller rett og slett ikke? Ikke engang som grunnlag for forskning?

Tankekors

Hvor havner vi da? Hva gjør det med hukommelsen vår, refleksjonen, identiteten? Tror vi at noen i fremtiden orker å lete seg gjennom usorterthaugen vår for å fatte hva kunstnerne i dette landet en gang holdt på med?

Eller satser vi på at noen ved Harvard kommer til å ta på seg jobben, når det ikke engang virker som om vi synes den er interessant nok, selv?

