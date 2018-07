Kort sagt, onsdag 11. juli

Aftenposten trykket antirussisk propaganda

«Verdens største land har sunket ned i en myr av mismot», hevdet den russiske forfatteren Jelizaveta Aleksandrova-Zorina om Russland i en kronikk i Aftenposten i fjor. Er det noen som med hånden på hjertet kan si at Russland og russere ser mismodige ut under VM? Neppe (jeg ser da bort fra skuffelsen da de ble slått ut i kvartfinalen).

Dette må jo også Aftenposten ha registrert. Allikevel trykket Aftenposten søndag 8. juli nok en kronikk med tilsvarende påstander og synsing av Aleksandrova-Zorina. Så spørsmålet må snarere være om det er hun som er ekstremt mismodig og pessimistisk? Representativ for russerne er hun i alle fall ikke.

Men Aftenposten skal ha sine ukentlige doser av antirussisk propaganda og satser på at leserne har dårlig hukommelse og mangler kritisk sans.

Lars Birkelund, Oslo

Usmakelig poeng!

Aftenpostens Joacim Lund skriver morsomt og underholdende om grunner til å spise østers. Men jeg synes han kunne ha spart seg for et av poengene. Sitat: «Når folk blir kvitt svulster av å spise sukkerpiller, vil jeg tro at en kan bli svulstig av å spise østers.»

Det er usmakelig å spøke med folks fortvilede forsøk å bli kvitt kreftsykdom. De er villige til å prøve hva som helst, til og med sukkerpiller, hvis de tror at det hjelper. Nei, Joacim Lund, tenk deg om før du skriver.

Rosemary Hauge, Oslo