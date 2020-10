Aftenposten stiller tydelige krav til annonsørene

Morten Andersen Stabssjef, Aftenposten

21 minutter siden

Morten Andersen er stabssjef i Aftenposten. Til venstre annonsen som sto på trykk i avisen 17. oktober.

Vi har tidligere sagt nei. Men dette er ikke samme annonse.

I et debattinnlegg fredag 23. oktober kritiserer Human-Etisk Forbund Aftenposten for å ha trykket en annonse fra organisasjonen Folkets strålevern. Forbundet skriver at avisen har «valgt å si ja til noe de sa nei til i mai». Fremstillingen er upresis.

Det er ikke snakk om samme annonse.

Aftenposten avviste en annonse i mai fordi den inneholdt udokumenterte faktapåstander. Vi gjorde klart for annonsøren hvilke deler av annonsen som var uakseptable, og stilte krav om endringer før den kunne vurderes på nytt.

I annonsen som ble trykket nå i oktober, var disse kravene innfridd. Den publiserte annonsen inneholder ikke udokumenterte faktapåstander, men meningsytringer som ligger innenfor den ytringsfriheten Aftenposten praktiserer på annonseplass.

Annonser er en viktig inntektskilde for Aftenposten. Inntektene finansierer kritisk journalistikk som ettergår påstander og gir kvalitetssikret informasjon på redaksjonell plass. Det betyr ikke at det er fritt frem på annonseplass. Annonsørene må følge våre retningslinjer og krav. Reglene er de samme for alle annonsører.

Human-Etisk Forbund snakker om kvalitetssikring, men kvalitet er et farlig krav til meningsytringer. Vi risikerer å gjøre ytringsrommet trangere dersom vi skal si nei til meninger og ytringer som ikke er populære, eller som de fleste vil være uenig i.

Aftenpostens prinsipielle holdning er at det skal være stor takhøyde for et bredt spekter av meninger i våre spalter. Det gjelder også for annonsører. Annonsørens budskap, uansett om det handler om produkter, tjenester eller politiske ytringer, står for annonsørens regning.

Vi åpner også spaltene for kritikk mot både denne annonsøren og Aftenpostens publisering. Slik kan ulike meninger brytes i åpent landskap.

